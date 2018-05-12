Жданов: в руках "клана" Порошенко практически вся "оборонка"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Детективы НАБУ расследуют коррупционные дела в Минобороны. В Бюро уточнили, что минимум на 15 предприятиях выявили факты, которые говорят о злоупотреблениях и стали основанием для открытия уголовных производств. Всего НАБУ разоблачило схем на миллиард гривен. Существенную часть этих средств составляет расходы на закупку горюче-смазочных материалов. При этом все тендеры по госзакупкам сейчас проходят через систему электронных закупок ProZorro.

Новые факты коррупции в ОПК в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Какие самые распространенные коррупционные схемы в оборонном секторе?

— Если мы говорим о самих инструментах, то их там — целый набор. Начиная предварительным сговором участника тендера с закупщиком, заканчивая разглашением коммерческой тайны, данных, которые подаются для участия в тендере, той стороне, второму или третьему участнику. Когда ты знаешь, что подала фирма-конкурент, можешь подать данные с лучшими показателями, чем они.

Как работает коррупционная схема при тендерах по закупкам горюче-смазочных материалов, например? Возможна ли организация подобных схем без санкции со стороны высшего руководства Минобороны?

— Конечно же, здесь — только с санкции. Вообще, условия такие: государственная монополия — раз, закрыта грифом "секретно" — два, государственные средства, которые там вращаются, это самые, по-моему, стимулирующие условия для коррупционных схем, и для того, украсть эти деньги. Поэтому вспомните скандал с заместителем министра обороны, который именно на топливе попался — на 149 млн гривен было закуплено топлива по завышенной цене.

Вы имеете в виду Игоря Павловского?

— Да, конечно. То есть эта схема работает давно, она — проверена, обкатана. И на топливе, видимо, проще всего завышать цену и получать откаты.

Что касается закупок техники и ее ремонта? Многие обращают внимание на то, что технику ремонтируют на заводах, приближенных к президентской команде.

— Нет, здесь у нас вообще монополия не просто государственная, а уже частная монополия. Потому что весь оборонзаказ крутится вокруг одного человека — вокруг президента Украины. И сколько уже было скандалов. Вспомните скандал с бронемашинами "Тритон" для пограничной службы, которые близкий к президенту завод продал по цене, почти в три раза дороже рыночной. Недавно был скандал о разглашении цены. Сейчас МАЗы поставляет "Богдан", якобы собирает у себя для Вооруженных сил. По-моему, если НАБУ туда зайдет, так там вообще будет целый список уголовных дел по фактам либо завышения цены, либо коррупционных схем.

Можно ли добиться снятия грифа "секретно" с публичных закупок, чтобы не только следственные органы могли заниматься этим вопросом, но и общественные активисты?

— Конечно, это возможно. Но опять же, как чиновники отменят гриф секретности, если они же и участвуют в этих коррупционных схемах? Вот это — главный момент. У нас нет общественного контроля за этим, у нас нет рычагов влияния на власть, чтобы заставить их снять этот гриф секретности. Допустим, в США 95% военного бюджета является общедоступным.

Недавняя смена руководства "Укроборонпрома" сказалась в целом на коррупционной ситуации в оборонном секторе?

— Да, сказалась. Денежные потоки перешли от одной политической силы к другой. От "Народного фронта" к президенту. Президент, в принципе, на себя замкнул все, что творится в "Укроборонпроме".

Ранее "Укроборонпром" и в целом оборонный сектор связывали с Сергеем Пашинским. На сегодняшний день его отстранили от всех дел?

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— Я напомню, начиналось все с того, что Пашинского убрали из наблюдательного совета "Укроборонпрома". Затем поменяли директора "Укроборонпрома", который был более лоялен к политикам из НФ, к тому же Александру Турчинову, к тому же Пашинскому. А сейчас президент поставил туда своего человека. Вот вам и изменения расклада. На систему же работы самого "Укроборонпрома" это не повлияло никак.

Недавно был скандал, связанный с закупками бронемашин из Польши. Как Вы считаете, чем закончится это дело?

— Если НАБУ возьмется за это дело, то там тоже будет коррупционная составляющая. Потому что обе фирмы, которые занимались продажей, особенно польская фирма, которая перепродавала нам эти машины, она никогда их не производила и не собирала. И там цена резко возрастала на каждом этапе. То есть практически на каждом этапе накручивали. И вопрос был, если проведут объективное расследование, то я думаю, эта коррупционная схема просто будет доказана, и с ней можно будет идти уже в суд.

Есть какие-то примерные оценки, сколько в итоге средств, которые уходят на оборонный сектор, находится под риском быть украденными?

— Если мы говорим о закупках, то примерно суммы откатов могут составлять от 20 до 40%. Это в зависимости от того, как договорятся между собой участники. Вот такие ходят разговоры вокруг оборонного ведомства.

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