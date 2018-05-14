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    Порошенко устроит проверку на полигоне ВСУ "Широкий Лан"

    (обновлено: )5202
    Президент Украины анонсировал завершение строительства военного городка на полигоне "Широкий Лан" на 11 казарм и столовую на 2500 мест. Порошенко намерен лично проверить полигон.
    Строящийся военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области
    Фото Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 14 мая - РИА Новости Украина. Президент Украины анонсировал визит на полигон Вооруженных сил "Широкий Лан" в Николаевской области, говорится в Twitter главы государства в понедельник.

    Порошенко опубликовал видео строительства военного городка на полигоне и сообщил подробности о масштабном проекте.

    "До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца на территории полигона Широкий Лан.Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Обязательно загляну на строительство ШирокийЛан, чтобы воочию проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники", - пообещал президент Украины.

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