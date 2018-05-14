Порошенко устроит проверку на полигоне ВСУ "Широкий Лан"

КИЕВ, 14 мая - РИА Новости Украина. Президент Украины анонсировал визит на полигон Вооруженных сил "Широкий Лан" в Николаевской области, говорится в Twitter главы государства в понедельник.

Порошенко опубликовал видео строительства военного городка на полигоне и сообщил подробности о масштабном проекте.

До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка на території полігону Широкий лан.



Бригадний комплекс включатиме 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку, пошту, магазини, кафе, медичну частину.#ШирокийЛан pic.twitter.com/czzk07Bzeo — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 мая 2018 г.

"До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца на территории полигона Широкий Лан.Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Обязательно загляну на строительство ШирокийЛан, чтобы воочию проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники", - пообещал президент Украины.