Порошенко предложил странам ЕС помогать городам в Донбассе

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил в Киеве с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели ситуацию в Донбассе и предложил, чтобы каждая страна ЕС подготовила программу помощи городам в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Представители делегации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ в эти дни посещают подконтрольные Киеву Краматорск, Бахмут, Авдеевку, Славянск и пункт пропуска "Майорск".

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимые первоочередные шаги с целью достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности, инициативу размещения миротворческой миссии ООН", — говорится в сообщении на сайте президента.

По данным пресс-службы, в ходе встречи была "отмечена необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения арестованных в России украинцев.

Также стороны обсудили пути помощи переселенцам и возрождение Донбасса. "В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе.