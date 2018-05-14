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    Порошенко предложил странам ЕС помогать городам в Донбассе

    (обновлено: )10701
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели отметил, что необходимо продолжать усилия для освобождения арестованных в России украинцев.
    Петр Порошенко, facebook

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил в Киеве с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели ситуацию в Донбассе и предложил, чтобы каждая страна ЕС подготовила программу помощи городам в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

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    Нацкорпус/Facebook
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    Представители делегации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ в эти дни посещают подконтрольные Киеву Краматорск, Бахмут, Авдеевку, Славянск и пункт пропуска "Майорск".

    "Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимые первоочередные шаги с целью достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности, инициативу размещения миротворческой миссии ООН", — говорится в сообщении на сайте президента.

    По данным пресс-службы, в ходе встречи была "отмечена необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения арестованных в России украинцев.

    Также стороны обсудили пути помощи переселенцам и возрождение Донбасса. "В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе.

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