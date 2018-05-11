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    Корнейчук: Порошенко в ФРГ реализовывает договоренности РФ с США

    (обновлено: )31150
    Главной задачей Порошенко в Германии было подтвердить согласие Украины по вводу миротворцев в Донбасс, о чем уже раньше договорились Путин и Трамп, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко 9 мая отправился с официальным визитом в Германию. Однако основной целью визита в Ахен были переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. При этом немецкую делегацию Порошенко также пополнил глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев.

    Встреча Порошенко, Меркель и Макрона в Германии
    president.gov.ua
    Фото дня. Встреча Порошенко, Меркель и Макрона в Берлине

    Сама встреча лидеров трех государств прошла в превью церемонии вручения Макрону в Ахене международной премии "Карла Великого". В частности, Макрон был удостоен ее за "энергичное видение новой Европы".

    Встреча была непродолжительной, и еще до того, как появились комментарии глав государств, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал переговоры успешными, но никаких подробностей не уточнил.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook проанализировал итоги немецкого визита Порошенко.

    "Как я и прогнозировал, основная суть была в том, чтобы показать Германии и Франции, что именно Украина настаивает на вводе миротворцев в формате "плана Расмуссена". А не это план Трампа-Путина, как и есть на самом деле", – отметил эксперт.

    Читайте также: Порошенко в Германии, итоги визита

    Он напомнил, что по словам Порошенко, в ближайшее время пройдет встреча "Нормандской  четверки" с участием Путина, где обговорят план с миротворцами.

    Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг в немецком Ахене
    @MelnykAndrij
    В Германии стартовали переговоры Порошенко, Меркель и Макрона

    "Зачем? Прежде чем Совбез ООН проголосует за миротворцев по сценарию Трампа-Путина, это решение должна утвердить "Нормандская четверка". Поскольку именно она формально несет ответственность за Минские соглашения. Трамп на встрече с Макроном и Меркель уже сказал, что он поддерживает миротворцев по "плану Расмуссена". Теперь об этом же сказал Порошенко. И подтвердит Путин на планируемых в ближайшее время встречах с Макроном и Меркель", – прогнозирует аналитик. 

    Далее, продолжает он, "Нормандская четверка" торжественно утверждает миротворцев и выносят на голосование в Совбезе ООН.

    "Вот так работает "Большая сделка". И формально США никакого отношения не имеют к миротворцам на Донбассе. Как Путин — к переговорному процессу Трампа и Ким Чен Ына. И никто не скажет, что есть "договорняк" между Вашингтоном и Москвой. Хотя мы же понимаем, что без "Большой сделки" не было бы и ядерного разоружения КНДР, и миротворцев на Донбассе", – подытожил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

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