Корнейчук: Порошенко в ФРГ реализовывает договоренности РФ с США

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко 9 мая отправился с официальным визитом в Германию. Однако основной целью визита в Ахен были переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. При этом немецкую делегацию Порошенко также пополнил глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Сама встреча лидеров трех государств прошла в превью церемонии вручения Макрону в Ахене международной премии "Карла Великого". В частности, Макрон был удостоен ее за "энергичное видение новой Европы".

Встреча была непродолжительной, и еще до того, как появились комментарии глав государств, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал переговоры успешными, но никаких подробностей не уточнил.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook проанализировал итоги немецкого визита Порошенко.

"Как я и прогнозировал, основная суть была в том, чтобы показать Германии и Франции, что именно Украина настаивает на вводе миротворцев в формате "плана Расмуссена". А не это план Трампа-Путина, как и есть на самом деле", – отметил эксперт.

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Он напомнил, что по словам Порошенко, в ближайшее время пройдет встреча "Нормандской четверки" с участием Путина, где обговорят план с миротворцами.

"Зачем? Прежде чем Совбез ООН проголосует за миротворцев по сценарию Трампа-Путина, это решение должна утвердить "Нормандская четверка". Поскольку именно она формально несет ответственность за Минские соглашения. Трамп на встрече с Макроном и Меркель уже сказал, что он поддерживает миротворцев по "плану Расмуссена". Теперь об этом же сказал Порошенко. И подтвердит Путин на планируемых в ближайшее время встречах с Макроном и Меркель", – прогнозирует аналитик.

Далее, продолжает он, "Нормандская четверка" торжественно утверждает миротворцев и выносят на голосование в Совбезе ООН.

"Вот так работает "Большая сделка". И формально США никакого отношения не имеют к миротворцам на Донбассе. Как Путин — к переговорному процессу Трампа и Ким Чен Ына. И никто не скажет, что есть "договорняк" между Вашингтоном и Москвой. Хотя мы же понимаем, что без "Большой сделки" не было бы и ядерного разоружения КНДР, и миротворцев на Донбассе", – подытожил Корнейчук.