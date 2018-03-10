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Тег
Doing Business
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business
02:10 25.10.2017
218
Doing Business - один из самых популярных рейтингов стран, который готовит Всемирный банк. Украина занимает 76-ое место из 190 стран мира.
Кубив рассчитывает улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business
19:58 25.10.2016
709
Как заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, у ведомства есть четкий план, как улучшить позиции страны уже к 2018 году.
Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business - Порошенко
17:24 25.10.2016
422
Украина в 2016 году поднялась на три позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка — Doing Business, до 80-го места с 83-го в прошлом году, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Украина должна войти в топ-50 рейтинга Doing Busines - Абромавичус
11:20 28.10.2015
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По словам министра экономического развития, Украина могла бы подняться и на 30 позиций в рейтинге, если бы Верховная Рада работала более слаженно с правительством.
Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса
05:57 28.10.2015
1739
Экономический кризис
Как отмечают эксперты Всемирного банка, ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга Украины в Doing Business, является упрощение регистрации бизнеса.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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