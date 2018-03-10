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    Doing Business

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Украины
    Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business
    02:10 25.10.2017
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    Doing Business - один из самых популярных рейтингов стран, который готовит Всемирный банк. Украина занимает 76-ое место из 190 стран мира.
    Степан Кубив
    Кубив рассчитывает улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business
    19:58 25.10.2016
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    Как заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, у ведомства есть четкий план, как улучшить позиции страны уже к 2018 году.
    Президент Петр Порошенко
    Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business - Порошенко
    17:24 25.10.2016
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    Украина в 2016 году поднялась на три позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка — Doing Business, до 80-го места с 83-го в прошлом году, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Глава Минэкономики Айварас Абромавичус и еврокомиссар Йоханнес Хан 18 июня 2015 г.
    Украина должна войти в топ-50 рейтинга Doing Busines - Абромавичус
    11:20 28.10.2015
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    По словам министра экономического развития, Украина могла бы подняться и на 30 позиций в рейтинге, если бы Верховная Рада работала более слаженно с правительством.
    Флаг Украины
    Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса
    05:57 28.10.2015
    1739Экономический кризис
    Как отмечают эксперты Всемирного банка, ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга Украины в Doing Business, является упрощение регистрации бизнеса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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