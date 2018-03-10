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    EX.UA

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сайт EX.UA
    Файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене
    06:12 03.01.2017
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    Сервис ЕX-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Как отмечается, все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.
    EX.UA. Архивное фото
    Домен Ex.ua выставлен на продажу: цена - $1 млн
    13:56 01.12.2016
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    Сервис сообщил о продлении доступа к пользовательским хранимым файлам и почте на домене Ex.ua до 31 декабря 2016 года. Начиная с 1 января почта будет доступна на новом домене.
    Подписание закона. Архивное фото
    Порошенко ветировал закон, позволяющий закрыть EX.UA
    23:44 17.11.2016
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    Глава государства, как сообщает пресс-служба, уточнил, что закон имеет ряд положительных норм, однако посчитал целесообразным доработать предложенный законопроект.
    Сайт EX.UA
    EX.UA прекращает работу - официальное заявление
    18:51 16.11.2016
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    Ресурс протестует против законопроекта №3081-д "О государственной поддержке кинематографии", который среди прочего позволит правообладателям блокировать сайты без решения суда.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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