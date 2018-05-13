ДТП в Белоруссии с украинцами. К инциденту подключился Порошенко

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам, сообщил в воскресенье начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

На доручення Президента України МЗС вживає комплекс заходів з надання допомоги потерпілим у ДТП в Білорусі українцям. Залучено найкращих білоруських медичних фахівців для надання допомоги постраждалим. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 мая 2018 г.

Порошенко выразил соболезнования юным украинским футболистам, пострадавшим в ДТП в Белоруссии, и их семьям.

"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 мая 2018 г.

Детская футбольная команда из Украины возвращалась с соревнований через Белоруссию из Польши, когда один из перевозивших футболистов микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем Брестской области. По предварительной информации Госавтоинспекции области, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, водители не пострадали.

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