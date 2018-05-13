наверх
13.05.201819:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП в Белоруссии с украинцами. К инциденту подключился Порошенко

    Тема:

    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (6)

    (обновлено: )345
    Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования юным украинским футболистам, пострадавшим в ДТП в Белоруссии, и их семьям. Глава государства поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь.
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам, сообщил в воскресенье начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    "По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

    Порошенко выразил соболезнования юным украинским футболистам, пострадавшим в ДТП в Белоруссии, и их семьям.

    "Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

    Детская футбольная команда из Украины возвращалась с соревнований через Белоруссию из Польши, когда один из перевозивших футболистов микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем Брестской области. По предварительной информации Госавтоинспекции области, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, водители не пострадали.

    Смотрите также: Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вакарчук назвал лучшее выступление в финале Евровидения-2018
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже