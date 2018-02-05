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    Парубий сообщил, когда в Раде рассмотрят отмену закона о реинтеграции

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (398)

    (обновлено: )59507
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте должны отклонить постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, чтобы открыть возможность для подписания этого закона.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Парламент Украины во вторник рассмотрит постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

    Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты
    РИА Новости Украина
    Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

    Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.

    "Я буду инициировать, чтобы мы рассмотрели постановление об отмене закона о деоккупации, которым документ был заблокирован. Я считаю, что мы должны отклонить это постановление, чтобы открыть возможность для подписания этого закона", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

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