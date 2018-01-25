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    Общество

    Омбудсмен: закон о реинтеграции угрожает правам человека в Донбассе

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (387)

    (обновлено: )10830
    По словам Лутковской, опасна для людей та часть закона, где представители правоохранительных органов, прокуратуры и вооруженных сил могут без разрешения заходить в частные помещения, изымать что угодно, если они это считают орудием преступления.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Некоторые статьи принятого Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса ухудшают ситуацию с соблюдением прав человека в зоне проведения военной операции силовиков, заявила омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

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    "В том тексте, который я видела, который был подготовлен ко второму чтению, были действительно очень жесткие статьи, которые ухудшали ситуацию с правами человека в конкретной области, где проводятся боевые действия", — цитирует Лутковскую сайт украинского "5 канала".

    По ее словам, речь идёт о той части закона, где представители правоохранительных органов, прокуратуры и вооруженных сил могут без разрешения заходить в частные помещения, изымать что угодно, если они это считают орудием преступления, изымать в случае необходимости автомобили, технику и другое.

    Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

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