Донбасс: резкое обострение на фоне перемирия

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В среду, 11 апреля, Донецк подвергся массированным артиллерийским обстрелам, в результате которых ранения различной степени тяжести получили минимум семь мирных граждан. По информации местных властей, под удар тяжелых орудий попали прифронтовые жилые кварталы в Кировском, Петровском, Киевском и Куйбышевском районах города, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и систем жизнеобеспечения. Кроме того, под минометным огнем оказались еще десятки населенных пунктов Донбасса практически вдоль всей линии разграничения.

"Сегодня, 11 апреля, с 5:10 обстрелу со стороны ВСУ на Донецком направлении подверглись: поселок шахты Абакумова, район Вольво-центра, Спартак и Старомихайловка, по которым выпустили 35 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 125 мин калибром 120-мм и 50 пять мин калибром 82-мм. Как сообщает минобороны ДНР, в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения в Донецке получили: Куйбышевский район <…>, Кировский р-н, поселок шахты имени Абакумова <…>, поселок Старомихайловка. Кроме того, в результате обстрелов получили ранение три мирных жителя Донецка: Герасимов Владимир Юрьевич 1986 года рождения. Минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки. Мартышевская Елена Валерьевна 1980 года. Минно-взрывная травма, осколочные ранения правой верхней и нижней конечности, брюшной полости справа. Сенченко Александр Викторович 1974 года. Осколочное ранение верха шеи", – говорится в сообщении самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Известно, что в ходе обстрелов Донецка зафиксированы многочисленные осколочные повреждения распределительных газопроводов в Куйбышевском и Кировском районе города. Для ликвидации последствий артобстрела были задействованы аварийные бригады городской газовой службы, ремонтные работы могут продлиться еще несколько суток, поскольку в этих районах сохраняется опасность возобновления обстрелов. В некоторых районах также произошли сбои с подачей населению света из-за обрывов на линиях электропередач.

По данным представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подразделения украинской армии за минувшие сутки выпустили по окрестностям Донецка более 600 единиц различных боеприпасов из запрещенных Минскими договоренностями тяжелых орудий. При этом перестрелки в наиболее "горячих" точках региона продолжаются до сих пор, в столице Донбасса периодически слышны звуки канонады. Наиболее напряженная обстановка по-прежнему сохраняется в районе бывшего донецкого аэропорта, на западной окраине Донецка, в Ясиноватой, Докучаевске, Горловке, а также вблизи ряда поселков на юге региона под Новоазовском.

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Тем временем на фоне резкого обострения ситуации в Донецке заявили о подготовке к проведению очередных военных сборов граждан, пребывающих в запасе. В соответствии с распоряжением главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко сборы будут проведены в целях своевременного восполнения потерь в воинских частях в период нарастания военной угрозы.

"Администрациям городов и районам ДНР поручено разработать план организации взаимодействия с отделами военного комиссариата. Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обязаны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, включенным в состав резерва на период их участия в учебных военных сборах. Министерство внутренних дел ДНР обеспечит общественный порядок на пункте предварительного сбора граждан, сопровождение сотрудниками ГАИ автомобильного транспорта, на котором будет осуществлена перевозка резервистов к месту назначения. Окажет содействие по розыску, призыву и доставке к месту проведения военных сборов граждан, пребывающих в запасе, в случае их неявки на место и во время, указанные в повестке отдела военного комиссариата Донецкой народной республики, без уважительных причин" – сообщается в документе.

В свою очередь украинские военные также сообщают об интенсивных обстрелах своих позиций со стороны непризнанной ДНР. По официальным сведениям силовиков, за прошедшие сутки ополченцы более шестидесяти раз отрывали огонь, в результате чего четверо украинских военных получили ранения. В Донецкой областной военно-гражданской администрации заявляют о поврежденных домах в частном на окраине Авдеевки.

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Напомним, что 30 марта в Донбассе вступило так называемое "пасхальное" перемирие, которое поддержали все участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Несмотря на достигнутую договоренность, новый режим тишины не продержался и суток. Практически сразу после подписания документа в Донецке и Киеве стали сообщать о новых обстрелах своих позиций и мирных территорий. Менее чем за 2 недели в городах и поселках Донбасса зафиксированы десятки нарушений перемирия, по прифронтовым территориям выпущены тысячи различных боеприпасов из запрещенных Минскими соглашениями тяжелых орудий, есть новые жертвы среди мирного населения и военнослужащих. В самопровозглашенной ДНР "пасхальное" перемирие уже назвали полностью провальным.