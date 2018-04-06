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    Большие дяди дали команду "Стоп!" войне в Донбассе - Бизяев

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (407)

    (обновлено: )2056102
    По мнению блоггера Руслана Бизяева, неожиданное заявление Георгия Туки о военных преступлениях в Донбассе говорит о том, что общество готовят к принятию закона об амнистии.
    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука признал, что бойцы армии причастны к военным преступлениям в Донбассе. 

    "Я могу согласиться с теми фактами, о которых мы обычно не говорим в голос. Я имею в виду совершение преступлений служащими ВСУ или бойцами добровольческих батальонов", — сказал Тука.

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    Также он сообщил, что наказание военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления, совершенные ими в зоне АТО, станут залогом устойчивого мира в Донбассе. 

    "Совершение преступлений или военнослужащими ВСУ, или бойцами добровольческих батальонов уверен в том, что наказание виновных, во-первых, необходимо, во-вторых, неизбежно. Когда мы будем честно и откровенно об этом говорить — только тогда мы можем рассчитывать на устойчивый мир на территории Донбасса", — уточнил замминистра.

    Тука отметил, что такие случаи имеют единичный характер и сразу же пресекаются.

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    Политаналитик Руслан Бизяев считает, что такое заявление топ-чиновника явно демонстрирует, что общество готовят к принятию закона об амнистии в рамках сворачивания конфликта в регионе.

    "Мы то с Вами понимаем, к чему и куда он клонит. И главное-чьи конкретно мысли при этом озвучиваются. "Большие дяди" дали команду "Баста" войне на Донбассе. И если наш мистер "Инкогнито" эту команду не выполнит, (а гибридно тут не получится никак), то это будет выполнять другой мистер. Или мисс. Именно поэтому без особого шума и пыли общество готовят к принятию закона об амнистии. Не исключено, что т.н. "дело Бубенчика" станет пробным камнем в этом вопросе", — написал Бизяев на своей странице в Facebook.

    Facebook Руслана Бизяева
    Комментарий Руслана Бизяева

    Наряду с этим, Бизяев уверен, что в дальнейшем будут предприняты "усмиряющие действия" в отношении скандальных нардепов Семена Семенченко и Владимира Парасюка.

    "Ну а для "особо одаренных" в ближайшее время будет проведена публичная порка Семенченко и Парасюка. Ну чтобы дошло значится быстрее. Так что не спешите выкидывать поп-корн", — подытожил Бизяев.

    Facebook Руслана Бизяева
    Комментарий Руслана Бизяева
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