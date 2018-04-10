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    В Донбассе без воды остались около 60 тыс человек

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (419)

    (обновлено: )15502
    В результате прорыва водовода "Карловка-Ровно" временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (в общем 60 тысяч человек), сообщили власти.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

    "Из-за прорыва водовода "Карловка-Ровно" временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (в общем 60 тысяч человек)", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

    Специалисты проводят ремонтные работы, подачу воды планируют восстановить к концу дня во вторник.

    Ранее в марте Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.

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