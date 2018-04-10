В Донбассе без воды остались около 60 тыс человек

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"Из-за прорыва водовода "Карловка-Ровно" временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (в общем 60 тысяч человек)", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

За інформацією КП Вода Донбасу через прорив водоводу "Карловка-Рівне" тимчасово припинено подачу води до наступних н. п.: Сєлідово, Українськ, Горняк, Новогродівка (загалом, 60 тис. осіб) Ремонтні роботи ведуться, до кінця дня заплановано відновлення водопостачання. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 10 апреля 2018 г.

Специалисты проводят ремонтные работы, подачу воды планируют восстановить к концу дня во вторник.

Ранее в марте Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.