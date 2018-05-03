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    Допуск ОБСЕ к границе. МИД Украины сделал "резкий выпад" в отношении России

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (615)

    (обновлено: )535012
    МИД Украины призвал создать зону безопасности вдоль границы с Россией, поскольку это является "критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе".
    Миссия ОБСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает разочарование тем, что Россия блокирует допуск международной миссии наблюдателей ОБСЕ к мониторингу ситуации на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", говорится в заявлении МИД, обнародованном на официальном сайте ведомства.

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    "Поддерживая продолжение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающую ко временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины", — говорится в сообщении.

    В МИД отмечают, что такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины.

    "В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ произнесла соответствующую интерпретирующую заявление. Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в частности, выполнение Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по обеспечению постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на временно неконтролируемом участке украинско-российской государственной границы", — призвали в ведомстве.

    Также МИД призывает создать зону безопасности вдоль границы с Россией, поскольку это является "критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе".

    В четверг, 3 мая, состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, где обсуждался вопрос расширения мандата ОБСЕ в двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

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