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    В Донбассе с обеих сторон циничное отношение к населению - генсек ОБСЕ

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (395)

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    Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что в Донбассе "тяжелое вооружение находится не там, где должно находиться" и что "с разведением сторон есть проблемы".
    Томас Гремингер Генсек ОБСЕ
    DIETER NAGL / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Нарушение режима прекращения огня в Донбассе есть с обеих сторон, нужно перестать искать виноватых, заявил, выступая в Совете Федерации РФ, генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    "Пасхальное" перемирие в Донбассе: "Патронов не жалеть"

    "Что касается нарушений режима прекращения огня и вообще выполнения минских договоренностей, я думаю, что нам нужно перестать искать виноватого, потому что мы видим нарушения с обеих сторон. Мы видим, что тяжелое вооружение находится не там, где должно находиться. Мы видим, что с разведением сторон есть проблемы. Мы видим, что есть проблемы с восстановлением объектов инфраструктуры. Мы видим циничное отношение к гражданскому населению. Причем видим его с обеих сторон. Поэтому важно посылать четкие сигналы и это возможно, потому что мы были свидетелями тому, как процесс сдвигается с мертвой точки", — сказал он.

    "Что касается передвижения наблюдателей нашей миссии (СММ ОБСЕ — ред.), здесь тоже не все ладно, поскольку ограничения существуют с обеих сторон. Недостаточно доступа у работников этой миссии, как на территории, контролируемые ВСУ, так и на территории сепаратистских республик", — указал генсек ОБСЕ.

    Смотрите также: На фоне "громкого" перемирия: как жители Донбасса относятся к миротворцам

    В Донбассе с 30 мартавступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. За соблюдением договоренностей сторон в Донбассе следит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг неоднократно заявлял, что наблюдателям ограничивают доступ в некоторые районы Донбасса.

     

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