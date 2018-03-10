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    Всемирный фонд дикой природы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Мали. Город Мопти
    Не радужные перспективы. Через 30 лет на планете закончится еда
    15:56 02.03.2016
    438
    Если население Земли будет расти так же, как сегодня, а способы производства еды и пищевые предпочтения людей не изменятся, то к 2050 году человечество будет испытывать острый недостаток еды.
    Участники Климатической конференции в Париже
    Деньги, человек и природа. В Париже принято новое климатическое соглашение ООН
    16:28 13.12.2015
    377Климатическая конференция ООН в Париже
    После двух недель переговоров представители 196 стран приняли обязательное для всех новое рамочное климатическое соглашение ООН, которое определит после 2020 года объёмы выбросов парниковых газов и меры по предотвращению изменения климата.
    Амурский тигр
    WWF: неурожай кедровых орехов грозит голодной зимой амурским тиграм
    14:59 12.11.2015
    43
    Как отмечают в фонде, состояние популяций копытных напрямую влияет на тигров, поскольку олени и кабаны являются основной пищей хищников. Например, зимой 2014 года на Дальнем Востоке выпало рекордное количество осадков.
    Белый медведь в заповеднике Остров Врангеля в РФ. Архивное фото
    Неизвестные застрелили белого медвежонка на Чукотке - WWF
    20:25 26.12.2014
    76
    В WWF надеются, что правоохранительные органы оперативно расследуют инцидент, так как в России за умышленное убийство этого хищника предусмотрена уголовная ответственность.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    WWF предложил 10-летний мораторий на добычу нефти и газа в Арктике
    13:51 23.12.2014
    191
    Как отметил глава фонда в России Игорь Честин, "на сегодняшний день эти проекты можно отложить".
    Телеведущий Николай Дроздов поздравляет Владимира Путина с днем рождения
    Дроздов подарил Путину на день рождения плюшевого тигра WWF
    08:47 07.10.2014
    196
    Во вторник, 7 октября, Путину исполняется 62 года. Подарок был преподнесен в благодарность за усилия по сохранению хищника в дикой природе Дальнего Востока.
    Дикая лиса у дороги. Архивное фото
    Диких животных на Земле за последние 40 лет стало вдвое меньше
    04:29 30.09.2014
    192
    Авторы доклада отмечают, что одновременно количество людей на планете практически удвоилось - с 3,7 миллиарда до почти 7 миллиардов человек.
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    WWF призвал отпустить активистов Greenpeace
    18:02 25.09.2013
    5
    Директор Арктической программы WWF International Александр Шестаков назвал акцию активистов Greenpeace мирной и призвал немедленно отпустить всех участников.
    Планета Земля
    Около 7 тысяч городов по всему миру примут участие в "Часе Земли"
    12:03 19.03.2013
    5
    Около семи тысяч городов по всему миру примут участие в крупнейшей глобальной экологической акции "Час Земли", из них в России отключат свет около 70 городов.
    Белый медвежонок
    Около пяти тысяч белых медвежат родились в конце декабря в Арктике
    10:01 29.12.2012
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    До пяти тысяч белых медвежат родились во всей Арктике в конце декабря, когда отмечается праздник День рождения белых медведей, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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