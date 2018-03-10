После двух недель переговоров представители 196 стран приняли обязательное для всех новое рамочное климатическое соглашение ООН, которое определит после 2020 года объёмы выбросов парниковых газов и меры по предотвращению изменения климата.
Как отмечают в фонде, состояние популяций копытных напрямую влияет на тигров, поскольку олени и кабаны являются основной пищей хищников. Например, зимой 2014 года на Дальнем Востоке выпало рекордное количество осадков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".