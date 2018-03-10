Бизнесмен Петр Порошенко, который, по предварительным данным exit polls, одержал победу на выборах президента Украины, заявил, что намерен продать свой бизнес, в ближайшее время начнутся поиски покупателя.
Власти Канады, в отличие от США, не стали включать в санкционный список глав российских компаний "Ростеха" и Роснефти из-за своих интересов в сфере бизнеса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Канады.
Крымские чиновники смогут заниматься предпринимательской деятельностью на время переходного периода, то есть до 1 января 2015 года, соответствующий указ президента России опубликован в четверг на портале правовой информации.
Создание в Крыму Особой экономической зоны (ОЭЗ) станет самым действенным инструментом для искоренения теневого бизнеса и привлечения на полуостров инвестиций, такое мнение высказал бизнес-омбудсмен РФ Титов.
Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" открыла региональное отделение в Крыму, и.о. председателя отделения стал ялтинский бизнесмен и депутат Ливадийского поселкового совета Алексей Гринцевич.
Комитет Верховной рады Украины по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики начинает собирать информацию о фактах рейдерского захвата бизнеса в период президентства Виктора Януковича, то есть с февраля 2010 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".