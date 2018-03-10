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    Бизнес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Кабинет министров Украины
    Миндох сдох, но его тут же реанимировали
    14:39 06.06.2014
    452Экономика Украины
    Правительство на прошлой неделе утвердило положение о создании Государственной фискальной службы Украины вместо пресловутого Министерства доходов и сборов.
    Председатель правления Сбербанка России Герман Греф
    Греф надеется, что Сбербанку не придется сворачивать бизнес в Украине
    11:56 06.06.2014
    121Спецоперация на востоке Украины
    Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что крупнейшему российскому банку не придется сворачивать бизнес в Украине. Он надеется, что ситуация в Украине разрешится.
    Петр Порошенко
    Порошенко намерен избавиться от бизнес-активов после выборов
    22:10 25.05.2014
    9Выборы в Украине - 2014
    Бизнесмен Петр Порошенко, который, по предварительным данным exit polls, одержал победу на выборах президента Украины, заявил, что намерен продать свой бизнес, в ближайшее время начнутся поиски покупателя.
    Игорь Сечин.
    Канада не ввела санкции против Роснефти из-за своих интересов - СМИ
    10:14 16.05.2014
    20Санкции в отношении России_2014
    Власти Канады, в отличие от США, не стали включать в санкционный список глав российских компаний "Ростеха" и Роснефти из-за своих интересов в сфере бизнеса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Канады.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Крымским чиновникам временно разрешат заниматься бизнесом
    10:14 15.05.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Крымские чиновники смогут заниматься предпринимательской деятельностью на время переходного периода, то есть до 1 января 2015 года, соответствующий указ президента России опубликован в четверг на портале правовой информации.
    Автомобили КАМАЗ на потоке
    КАМАЗ продал бизнес по реализации и сервису автомобилей в Украине
    17:23 28.04.2014
    11
    Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей группа КАМАЗ весной 2014 года продала бизнес по реализации и сервису автомобилей в Украине, говорится в отчете компании.
    Программа поддержки малого и среднего бизнеса разрабатывается в Крыму
    10:20 22.04.2014
    70Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма приступили к разработке специальной программы по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил первый заместитель председателя совета министров республики Рустам Темиргалиев.
    Жители Берлина
    Эксперт: немецкий бизнес не хочет ввода против РФ санкций
    11:56 13.04.2014
    6Санкции в отношении России_2014
    Бизнесмены Германии не поддерживают санкции стран НАТО против России и не хотят замораживать военное сотрудничество с Москвой, сказал консультант немецкого правительства Кристоф Херстел.
    Автозаправочная станция
    ГНКАР намерена развивать бизнес в Украине, несмотря на кризис в стране
    16:19 08.04.2014
    41Экономика Украины
    Госнефтекомпания Азербайджана, несмотря на нестабильную политическую и экономическую ситуацию в Украине, намерена и далее развивать свой бизнес в стране.
    Владимир Путин
    Путин поручил помочь бизнесу Крыма в перерегистрации предприятий
    14:11 08.04.2014
    14Присоединение Крыма к РФ
    Президент РФ Владимир Путин поручил оказать поддержку среднему и малому бизнесу Крыма в перерегистрации предприятий, получении лицензий, а также организовать правовое информирование предпринимателей.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст Украины предложил крымчанам перерегистрировать бизнес
    13:15 04.04.2014
    15
    Министерство юстиции Украины предлагает предпринимателям Крыма и Севастополя перерегистрировать свой бизнес и платить налоги в других областях Украины.
    Подписание документов
    ФНС РФ начала регистрировать новый бизнес в Крыму
    13:00 03.04.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Территориальные органы Федеральной налоговой службы России начали регистрировать на территории Крыма и Севастополя новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    Сергей Аксенов
    Аксенов потребовал покончить с нелегальным бизнесом в Крыму
    16:56 01.04.2014
    4Присоединение Крыма к РФ
    Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов потребовал разобраться с нелегальным бизнесом в Крыму, чтобы увеличить пополняемость бюджета.
    Борис Титов
    Бизнес-омбудсмен сказал, что позволит вывести бизнес в Крыму из тени
    14:13 01.04.2014
    14Присоединение Крыма к РФ
    Создание в Крыму Особой экономической зоны (ОЭЗ) станет самым действенным инструментом для искоренения теневого бизнеса и привлечения на полуостров инвестиций, такое мнение высказал бизнес-омбудсмен РФ Титов.
    Вид города Балаклава и Балаклавской бухты
    Бизнес РФ может получить налоговые льготы в обмен на инвестиции в Крым
    11:28 27.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Российский бизнес на переходный период сможет получить налоговые льготы в обмен на инвестиции в объекты собственности Крыма и Севастополя, следует из решения правительства РФ.
    Председатель Постоянной комиссии Крыма по культуре Сергей Цеков
    Цеков: Крым создаст украинскому бизнесу условия для продолжения работы
    12:55 26.03.2014
    2Референдум в Крыму
    Руководство Крыма будет создавать украинскому бизнесу благоприятные условия для продолжения работы в регионе после вхождения его в состав России, сообщил сенатор РФ Сергей Цеков.
    Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс
    Литва поддержит предпринимателей, ищущих рынки сбыта вне РФ и Украины
    11:37 25.03.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Минэкономики Литвы окажет финансовую помощь предпринимателям, которые терпят убытки из-за напряженности между Россией и Украиной, заявил во вторник Премьер-министр страны Альгирдас Буткявичюс.
    Севастополь
    Региональное отделение "Деловой России" открыто в Крыму
    13:53 21.03.2014
    45Присоединение Крыма к РФ
    Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" открыла региональное отделение в Крыму, и.о. председателя отделения стал ялтинский бизнесмен и депутат Ливадийского поселкового совета Алексей Гринцевич.
    Деньги
    Власти обещают создать условия для бизнеса по примеру развитых стран
    15:40 03.03.2014
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    Украина намерена создать в стране бизнес-климат на принципах, какие действуют в наиболее развитых государствах мира.
    Верховная Рада Украины
    Рада собирает данные о фактах рейдерского захвата бизнеса с 2010 года
    12:07 28.02.2014
    20Политический кризис в Украине
    Комитет Верховной рады Украины по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики начинает собирать информацию о фактах рейдерского захвата бизнеса в период президентства Виктора Януковича, то есть с февраля 2010 года.
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