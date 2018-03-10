НАТО готова сотрудничать с новым президентом Украины и поддерживает усилия по мирному решению кризиса, говорится в заявлении генсека организации Андерса Фог Расмуссена по итогам президентских выборов в Украине.
Крым готов развивать сотрудничество с Луганской и Донецкой областями, где в воскресенье состоялись референдумы о самоопределении, сообщил журналистам врио главы республики, председатель совета министров Сергей Аксенов.
Руководители топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" и компании-оператора всех действующих АЭС Украины "Энергоатом" договорились о сотрудничестве в рамках текущих и перспективных направлений взаимодействия.
Разрыв связей с российскими предприятиями, скорее всего, приведет украинский оборонно-промышленный комплекс к катастрофе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством федерального и региональных парламентов.
Япония готова расширить экономическое сотрудничество с Украиной и предоставить ей финансовую помощь, заявил посол Японии в Украине Тоичи Саката на встрече с украинским министром экономического развития и торговли Павлом Шереметой.
Европа выражает желание расширять сотрудничество с РФ по исследованию космоса, речи о каком-либо возможном замораживании контактов вообще не идет, заявил в пятницу журналистам замглавы Роскосмоса Сергей Савельев.
Мэры Симферополя и Грозного подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, в частности власти крымской столицы ждут методической правовой поддержки на время переходного периода, сообщает агентство "Крыминформ".
В Нацгвардии Украины, которая создана на базе Внутренних войск, признают "определенную" передислокацию военных, не уточняя подробностей, однако не подтверждают сотрудничество с "Правым сектором" и американскими наемниками.
РАН выступает за тесное сотрудничество с НАН Украины, одним из вариантов взаимодействия может стать придание будущему Крымскому научному центру РАН статуса совместного с украинскими учеными, заявил президент РАН Фортов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".