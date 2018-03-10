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    Сотрудничество (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Директор ФСБ РФ Александр Бортников
    ФСБ РФ: спецслужбы СНГ готовы работать с органами безопасности Украины
    22:16 05.06.2014
    403Отношения Украины и России
    Двери Совета органов безопасности и спецслужб стран СНГ открыты для сотрудничества с соответствующими службами Украины, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
    Флаг Евросоюза
    Страны ЕС призывают РФ сотрудничать с президентом Украины - коммюнике
    06:31 28.05.2014
    15Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Лидеры стран ЕС призывают РФ сотрудничать с избранным президентом Украины, говорится в совместном заявлении глав государств и правительств ЕС по итогам неформального ужина.
    Генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
    НАТО готова работать с новым главой Украины, заявил генсек
    16:26 26.05.2014
    3Выборы президента - 2014
    НАТО готова сотрудничать с новым президентом Украины и поддерживает усилия по мирному решению кризиса, говорится в заявлении генсека организации Андерса Фог Расмуссена по итогам президентских выборов в Украине.
    Сергей Аксенов
    Крым готов сотрудничать с Луганской и Донецкой областями - Аксенов
    13:04 14.05.2014
    8Референдум на востоке Украины
    Крым готов развивать сотрудничество с Луганской и Донецкой областями, где в воскресенье состоялись референдумы о самоопределении, сообщил журналистам врио главы республики, председатель совета министров Сергей Аксенов.
    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
    Политическое сотрудничество США и России продолжается - Нуланд
    21:28 08.05.2014
    19Санкции в отношении России_2014
    Политическое сотрудничество США и России продолжается, заявила в четверг на слушаниях в конгрессе замгоссекретаря Виктория Нуланд.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    НАТО и Япония подписали соглашение о расширении сотрудничества
    20:04 06.05.2014
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    Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в Брюсселе подписали "индивидуальную программу партнерства и сотрудничества", сообщает пресс-служба Альянса.
    Офис компании Энергоатом
    Российский ТВЭЛ и "Энергоатом" намерены продолжать сотрудничество
    15:23 29.04.2014
    22Отношения Украины и России
    Руководители топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" и компании-оператора всех действующих АЭС Украины "Энергоатом" договорились о сотрудничестве в рамках текущих и перспективных направлений взаимодействия.
    Прямая линия с Владимиром Путиным
    Путин: разрыв с Россией грозит украинскому ОПК катастрофой
    15:00 28.04.2014
    28Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Разрыв связей с российскими предприятиями, скорее всего, приведет украинский оборонно-промышленный комплекс к катастрофе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством федерального и региональных парламентов.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин: надеемся до разрыва сотрудничества с Украиной в ОПК не дойдет
    14:53 28.04.2014
    24Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что полной приостановки сотрудничества с Украиной в сфере оборонно-промышленного комплекса не произойдет.
    Посол Японии в Украине Тоичи Саката
    Япония готова предоставить финпомощь Украине, заявил посол
    15:54 17.04.2014
    14Экономика Украины
    Япония готова расширить экономическое сотрудничество с Украиной и предоставить ей финансовую помощь, заявил посол Японии в Украине Тоичи Саката на встрече с украинским министром экономического развития и торговли Павлом Шереметой.
    Премьер-министр Казахстана Карим Масимов
    Украина и Казахстан возобновят экономическое сотрудничество
    18:17 15.04.2014
    20
    Украина и Казахстан договорились возобновить экономическое сотрудничество, сообщил казахстанский премьер-министр Карим Масимов.
    Российский флаг
    Посол в РФ: ситуация в Украине осложняет торговые связи России и ФРГ
    12:09 15.04.2014
    20
    Германия и Россия являются друг для друга важнейшими торговыми партнерами, но ситуация в Украине осложняет экономические связи, заявил новый посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.
    Космический центра НАСА имени Л.Б.Джонсона в Хьюстоне
    НАСА намерено продолжить ряд проектов с Россией, помимо МКС
    11:15 12.04.2014
    5Санкции в отношении России_2014
    НАСА планирует продолжить совместную работу не только по МКС, но и по ряду других проектов, сообщил РИА Новости официальный представитель американского космического агентства Аллард Бьютелл.
    Амстердам
    Нидерланды приостанавливают военное сотрудничество с РФ
    19:53 11.04.2014
    3Санкции в отношении России_2014
    Нидерланды вслед за другими странами-членами НАТО в связи с ситуацией в Украине приняли решение приостановить военное сотрудничество с Россией.
    Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
    Европа хочет расширить сотрудничество с РФ по изучению космоса
    13:18 11.04.2014
    9
    Европа выражает желание расширять сотрудничество с РФ по исследованию космоса, речи о каком-либо возможном замораживании контактов вообще не идет, заявил в пятницу журналистам замглавы Роскосмоса Сергей Савельев.
    Верховный совет Крыма
    СМИ: Грозный и Симферополь подписали соглашение о сотрудничестве
    14:06 09.04.2014
    2Присоединение Крыма к РФ
    Мэры Симферополя и Грозного подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, в частности власти крымской столицы ждут методической правовой поддержки на время переходного периода, сообщает агентство "Крыминформ".
    Китай. г. Харбин. Архивное фото
    Китайский Харбин станет городом русского классического искусства
    14:13 08.04.2014
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    Власти китайской провинции Хэйлунцзян намерены дать импульс к культурному возрождению Харбина - и непременно в русском "классическом ключе", говорится на сайте министерства культуры РФ.
    Учения Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия не подтверждает сотрудничество с "Правым сектором"
    13:04 08.04.2014
    36Политический кризис в Украине
    В Нацгвардии Украины, которая создана на базе Внутренних войск, признают "определенную" передислокацию военных, не уточняя подробностей, однако не подтверждают сотрудничество с "Правым сектором" и американскими наемниками.
    Утилизация химического оружия, архивное фото
    США намерены свернуть сотрудничество с РФ по программе Нанна-Лугара
    06:52 08.04.2014
    20Санкции в отношении России_2014
    США планируют свернуть сотрудничество с РФ по обновленной программе Нанна-Лугара, связанной с ядерной безопасностью, из-за ситуации вокруг Украины.
    Владимир Фортов
    Фортов: РАН настроена на широкую работу с Академией наук Украины
    19:10 07.04.2014
    16Отношения Украины и России
    РАН выступает за тесное сотрудничество с НАН Украины, одним из вариантов взаимодействия может стать придание будущему Крымскому научному центру РАН статуса совместного с украинскими учеными, заявил президент РАН Фортов.
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