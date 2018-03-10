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    Погибшие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Министерство внутренних дел Украины
    МВД: более 60 военнослужащих были ранены в Красном Лимане
    17:22 06.06.2014
    545Спецоперация на востоке Украины
    Более 60 военнослужащих были ранены во время спецоперации в Красном Лимане, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью латвийской радиостанции Baltkom.
    "ЛНР" опубликовала список 13 погибших в понедельник в Луганске
    21:08 03.06.2014
    673Боестолкновения в Луганской области
    Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" опубликовали список из 13 человек, погибших в городе в понедельник, сообщает во вторник сайт "ЛНР".
    Ситуация в районе аэропорта Донецка
    Все погибшие в бою у аэропорта Донецка опознаны - премьер "ДНР"
    13:11 29.05.2014
    316Ожесточенные бои в Донецке
    Среди добровольцев, убитых во время боя за аэропорт Донецка 26 мая, 33 выходца из России, все погибшие опознаны, заявил журналистам премьер самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай.
    Во время столкновений на Майдане Незалежности. Архивное фото
    Министров отчитали за задержку выплат семьям погибших на Майдане
    15:04 27.05.2014
    11
    Министров правительства Украины отчитали за задержку выплат денежной помощи семьям погибших в ходе "евромайдана", некоторые чиновники могут лишиться своих должностей, сообщил первый вице-премьер Виталий Ярема.
    Олег Ляшко
    Ляшко заявил, что в бою с силовиками в Мариуполе погибли 5 ополченцев
    06:12 27.05.2014
    45Кровь на улицах Мариуполя
    Занимающий третье место на выборах президента Украины Олег Ляшко сообщил, что созданный им батальон "Украина" и спецбатальон МВД "Азов" убили пятерых и задержали трех ополченцев в Мариуполе на юге Донецкой области.
    Блокпост батальона Восток
    Губарев: грузовик с ранеными подбит в Донецке, 35 человек погибли
    23:47 26.05.2014
    1984Спецоперация на востоке Украины
    "Народный губернатор" Донецкой области Губарев сообщил, что в Донецке был подбит грузовик с ополченцами, раненными в ходе спецоперации украинских силовиков, по предварительным данным 35 человек погибли и 15 пострадали.
    Украинские военные
    Два ополченца погибли под Славянском - представитель АТО
    11:44 26.05.2014
    16Восстановление Славянска
    Два ополченца погибли под Славянском в столкновениях с силовиками в понедельник утром, сообщил в Facebook официальный представитель АТО Владислав Селезнев.
    Ситуация в Донецке
    Двое погибли при стрельбе в офисе "Донецкой республики" в Торезе
    17:55 23.05.2014
    34Спецоперация на востоке Украины
    Два человека погибли в донецком Торезе в результате стрельбы в офисе активистов "Донецкой народной республики", сообщает интернет-издание donbass.ua.
    Гривны
    Кабмин начал выплачивать помощь семьям погибших на Майдане
    11:06 23.05.2014
    40Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Кабмин начал выплачивать денежную помощь семьям погибших в ходе массовых акций "евромайдана", сообщает в пятницу пресс-служба министерства социальной политики Украины.
    Военнослужащие ВС Украины под Волновахой
    Донецкая ОГА заявляет о 16 погибших в столкновении под Волновахой
    19:09 22.05.2014
    41Спецоперация на востоке Украины
    Шестнадцать человек погибли, 32 получили ранения в результате столкновения у блокпоста украинских силовиков в районе населенного пункта Волноваха Донецкой области, заявляет пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
    И.о. президента Украины Александр Турчинов
    Турчинов заявил о гибели 13 силовиков в столкновении под Донецком
    17:03 22.05.2014
    25Спецоперация на востоке Украины
    Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил в четверг о гибели в боестолкновении в Донецкой области 13 военнослужащих, задействованных в спецоперации на востоке страны.
    Доллары США
    Кабмин выделил около $1 млн семьям погибших на "евромайдане"
    12:18 22.05.2014
    9Разгон Евромайдана
    Кабмин принял решение о выделении около $1 млн членам семей граждан, которые погибли во время "евромайдана" в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., говорится в обнародованном в четверг решении правительства.
    Захват заложников в торговом центре Найроби, Кения
    Число жертв взрывов в Нигерии возросло до 118 человек - агентство
    07:10 21.05.2014
    9
    Число погибших при взрывах, прогремевших во вторник в городе Джос в центре Нигерии, по последним данным, составило 118 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на национальное агентство Нигерии по чрезвычайным ситуациям.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Все шестеро погибших в катастрофе в Подмосковье - граждане Молдавии
    23:07 20.05.2014
    17
    Все шестеро погибших в железнодорожной катастрофе в Подмосковье являются гражданами Молдавии, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Личности погибших пассажиров поезда "Москва-Кишинев" не установлены
    16:50 20.05.2014
    18
    Личности погибших пассажиров поезда Москва-Кишинев, столкнувшегося в Подмосковье с грузовым составом, пока не установлены, сообщил РИА Новости советник-консул посольства Молдавии в России Анатолий Патрашку.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Число жертв столкновения поездов в Подмосковье возросло до шести
    16:33 20.05.2014
    13
    Число жертв столкновения поездов в Подмосковье возросло до шести, в больнице скончался один из пострадавших, сообщил зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
    Пожар. Архивное фото
    Пожар в психбольнице в Аргентине унес жизни двух человек - ТВ
    09:28 20.05.2014
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    Два человека погибли, 15 пострадали в результате пожара в психиатрической клинике в поселке Берналь близ столичного пригорода Килмес.
    Спецоперация на юго-востоке Украины. Архивное фото
    В ходе спецоперации на востоке Украины погибли 24 силовика - СБУ
    17:56 19.05.2014
    168Спецоперация на востоке Украины
    СБУ сообщила, что с начала спецоперации с привлечением армии против сторонников федерализации на востоке страны общие потери подконтрольных Киеву силовиков составили 24 человека.
    Вид на город Вьентьян. Архивное фото
    Церемонии кремации останков погибших в авиакатастрофе проходят в Лаосе
    12:10 19.05.2014
    32
    Траурные церемонии и кремация останков погибших в катастрофе правительственного самолета АН-74 проходят в понедельник в столице Лаоса Вьентьяне.
    Блокпост национальной гвардии Украины
    Минобороны: военный погиб при обстреле блокпоста под Славянском
    10:42 19.05.2014
    22Восстановление Славянска
    Министерство обороны Украины сообщает о гибели одного военнослужащего в результате минометного обстрела блокпоста украинских силовиков в районе Славянска рано утром в понедельник.
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