Министров правительства Украины отчитали за задержку выплат денежной помощи семьям погибших в ходе "евромайдана", некоторые чиновники могут лишиться своих должностей, сообщил первый вице-премьер Виталий Ярема.
Занимающий третье место на выборах президента Украины Олег Ляшко сообщил, что созданный им батальон "Украина" и спецбатальон МВД "Азов" убили пятерых и задержали трех ополченцев в Мариуполе на юге Донецкой области.
"Народный губернатор" Донецкой области Губарев сообщил, что в Донецке был подбит грузовик с ополченцами, раненными в ходе спецоперации украинских силовиков, по предварительным данным 35 человек погибли и 15 пострадали.
Шестнадцать человек погибли, 32 получили ранения в результате столкновения у блокпоста украинских силовиков в районе населенного пункта Волноваха Донецкой области, заявляет пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Кабмин принял решение о выделении около $1 млн членам семей граждан, которые погибли во время "евромайдана" в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., говорится в обнародованном в четверг решении правительства.
Число погибших при взрывах, прогремевших во вторник в городе Джос в центре Нигерии, по последним данным, составило 118 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на национальное агентство Нигерии по чрезвычайным ситуациям.
Личности погибших пассажиров поезда Москва-Кишинев, столкнувшегося в Подмосковье с грузовым составом, пока не установлены, сообщил РИА Новости советник-консул посольства Молдавии в России Анатолий Патрашку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".