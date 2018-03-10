Около 100 тысяч человек пришли на Парад Победы в Симферополе, это самое массовое празднование за последние 23 года, сообщил РИА Новости министр по информации и массовым коммуникациям Дмитрий Полонский.
Арбитражный суд Москвы отложил на 12 мая рассмотрение иска соинвесторов Сергея Полонского, к компании ЗАО "Башня Федерация" о взыскании 48,96 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Камбоджийский суд вынес вердикт по делу российского бизнесмена Сергея Полонского в прошлом месяце, рассказал камбоджийский адвокат, работавший по делу о незаконном лишении свободы Полонским и его товарищами местных моряков.
Симферополь расценил понижение кредитного рейтинга Крыма агентством S&Р как проявление информационной войны, развернутой против Крыма, заявил министр по информации и массовым коммуникациям Республики Крым Дмитрий Полонский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".