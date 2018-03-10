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    Сергей Полонский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    Сергей Полонский
    Суд отказался выпускать Полонского из СИЗО
    00:02 27.12.2016
    256
    По словам судьи, Сергей Полонский не имеет регистрации, официального места работы, находился в международном розыске, в связи с этим в ходатайстве об изменении меры пресечения отказано.
    Военный парад в Крыму
    Около 100 тыс человек пришли на Парад Победы в Симферополе
    11:32 09.05.2014
    72День Победы в Украине
    Около 100 тысяч человек пришли на Парад Победы в Симферополе, это самое массовое празднование за последние 23 года, сообщил РИА Новости министр по информации и массовым коммуникациям Дмитрий Полонский.
    Сергей Полонский
    Российский бизнесмен Полонский пока не получил гражданство в Камбодже
    10:10 28.04.2014
    12
    Находящийся в Камбодже российский бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый по делу об обмане дольщиков двух жилых комплексов в Москве, пока не получил камбоджийское гражданство.
    Сергей Полонский
    Верховный суд Камбоджи отказал в экстрадиции Полонского в РФ
    10:11 25.04.2014
    10
    Верховный суд Камбоджи в пятницу отклонил требование России об экстрадиции бизнесмена Сергея Полонского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Сергей Полонский
    Арбитраж 12 мая вернется к иску соинвесторов Полонского к бывшей Mirax
    09:51 17.04.2014
    14
    Арбитражный суд Москвы отложил на 12 мая рассмотрение иска соинвесторов Сергея Полонского, к компании ЗАО "Башня Федерация" о взыскании 48,96 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
    Сергей Полонский
    Вердикт по делу Полонского в Камбодже вынесен, но еще не опубликован
    11:59 09.04.2014
    7
    Камбоджийский суд вынес вердикт по делу российского бизнесмена Сергея Полонского в прошлом месяце, рассказал камбоджийский адвокат, работавший по делу о незаконном лишении свободы Полонским и его товарищами местных моряков.
    Сергей Полонский
    МВД России подготовило новый запрос об экстрадиции Полонского
    10:16 09.04.2014
    4
    Министерство внутренних дел России подготовило новый запрос об экстрадиции бизнесмена Сергея Полонского, который находится в Камбодже, сообщает МВД РФ в среду.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Все СМИ в Крыму будут сохранены, заявил министр связи республики
    10:31 02.04.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Все СМИ, действовавшие ранее в Крыму, смогут продолжить свою работу и после присоединения к РФ.
    Ситуация в Крыму. Судак
    В Симферополе сочли понижение рейтинга Крыма информационной войной
    08:42 02.04.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Симферополь расценил понижение кредитного рейтинга Крыма агентством S&Р как проявление информационной войны, развернутой против Крыма, заявил министр по информации и массовым коммуникациям Республики Крым Дмитрий Полонский.
    Сергей Полонский
    МВД РФ свело дела против Полонского в одно производство
    09:44 28.03.2014
    3
    Следствие объединило в одно производство дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского об обмане дольщиков комплексов "Рублевская Ривьера" и "Кутузовская миля".
    Подcчет голосов. Архивное фото
    Предварительные итоги референдума в Крыму огласят в тот же день
    15:18 12.03.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    Предварительные результаты референдума о статусе Крыма станут известны в день голосования 16 марта, сообщил министр Крыма по информации и массовым коммуникациям Дмитрий Полонский.
    Сергей Полонский
    Полонскому вернули остров в Камбодже
    14:26 31.01.2014
    6
    Камбоджийские власти вернули российскому бизнесмену Сергею Полонскому принадлежащий ему остров в Камбодже. Его экс-партнер Николай Дорошенко никаких претензий не имеет.
    Сергей Полонский
    Полонский намерен получить подданство Камбоджи для развития проектов
    13:50 31.01.2014
    7
    Российский бизнесмен Сергей Полонский хочет получить гражданство Камбоджи для того, чтобы он мог заниматься своими проектами на территории королевства.
    Фотография российского олигарха Сергея Полонского на сайте Интерпола
    Защита Полонского не знает о возбуждении нового дела против бизнесмена
    13:36 27.01.2014
    2
    Адвокат бизнесмена Сергея Полонского Александр Карабанов пока не обладает информацией о возбуждении еще одного дела в отношении бизнесмена.
    Сергей Полонский
    Полонский заявил, что прокуратура Камбоджи отказала в его экстрадиции
    18:07 18.01.2014
    8
    Бизнесмен Сергей Полонский утверждает в своем интернет-блоге, что генеральная прокуратура Камбоджи отказала России в его экстрадиции.
    Сергей Полонский
    Суд Камбоджи отложил решение вопроса об экстрадиции Полонского
    14:18 17.01.2014
    3
    Камбоджийский суд признал законным запрос об экстрадиции в Россию известного предпринимателя Сергея Полонского, но отложил этот вопрос из-за дела о его преступлениях на территории этой страны.
    Сергей Полонский
    Камбоджа еще не рассматривала вопрос об экстрадиции Полонского
    10:24 13.01.2014
    6
    Вопрос об экстрадиции из Камбоджи в Россию известного предпринимателя Сергея Полонского еще не рассматривался, заявил журналистам в понедельник представитель Генпрокуратуры РФ.
    Фотография российского олигарха Сергея Полонского на сайте Интерпола
    Экстрадиция Полонского из Камбоджи остановлена из-за уголовного дела
    09:22 13.01.2014
    7
    Экстрадиция бизнесмена Сергея Полонского из Камбоджи по запросу РФ остановлена в связи с тем, что уголовное дело в отношении россиянина в суде провинции Сианук пока не завершено.
    Сергей Полонский
    Камбоджа отказалась выдать России Сергея Полонского - адвокат
    08:48 13.01.2014
    8
    Суд Камбоджи отказал в удовлетворении запроса РФ об экстрадиции предпринимателя Сергея Полонского, сообщил РАПСИ в понедельник адвокат россиянина Александр Карабанов.
    Сергей Полонский
    Адвокат: суд в Камбодже по экстрадиции Полонского приостановлен
    15:45 28.11.2013
    4
    Суд в Камбодже по экстрадиции задержанного там российского бизнесмена Сергея Полонского приостановлен. Прокуратура проверяла основания объявления Полонского в розыск.
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