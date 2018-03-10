наверх
10.03.201818:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Финансы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер: ФРГ в бюджете может предусмотреть финподдержку Украины
    16:31 13.05.2014
    5Экономика Украины
    Германия в своем бюджете на следующий год может предусмотреть финансовую поддержку для Украины, заявил глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер
    Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    Штайнмайер назвал успешными действия Украины в финансовой политике
    10:41 13.05.2014
    2Экономика Украины
    Германия считает успешными действия украинского правительства в вопросах финансовой политики и готова оказывать Киеву поддержку в этом вопросе, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
    Сергей Аксенов
    Кабмин РФ выделил Крыму $125 млн на бесплатную медицину - Аксенов
    23:51 06.05.2014
    38Присоединение Крыма к РФ
    Правительство России выделило 4,5 миллиарда рублей на оказание бесплатных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения Крыма.
    Набережная Ялты
    Минфин Крыма: республика ежемесячно расходует около $224 млн
    17:37 24.04.2014
    35Присоединение Крыма к РФ
    Расходная часть бюджета республики Крым на сегодняшний день составляет около 8 миллиардов рублей (около 224 миллионов долларов) ежемесячно, при этом около 6 миллиардов из них - финансовая помощь россиян.
    Снятие наличных денег через банкоматы
    Крым полностью перейдет на рублевые расчеты за две-три недели - власти
    12:36 18.04.2014
    12Референдум в Крыму
    Правительство Крыма сообщило, что российский регион перейдет на рублевые расчеты за две-три недели, сообщается в микроблоге властей в Twitter.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин решил поэтапно повысить денежное довольство МВД
    14:52 09.04.2014
    26
    Правительство Украины приняло решение о поэтапном увеличении денежного обеспечения работников органов внутренних дел, Национальной гвардии и Госпогранслужбы, сообщает украинское МВД.
    Сергей Аксенов
    Аксенов: деятельность финучреждений Крыма будет восстановлена
    18:00 02.04.2014
    4Присоединение Крыма к РФ
    Аксенов также пообещал сделать из Крыма аналог французской Ривьеры. "У нас нормальный революционный подъем, и поверьте, он не прекратится, пока мы здесь не устроим крымскую Ривьеру", - сказал он.
    Дэвид Бекхэм
    Бекхэм будет стремиться отменить финансовые ограничения в MLS
    13:57 01.04.2014
    7
    Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, который объявил о создании собственного клуба Major League Soccer в Майами, заявил, что будет сторонником отмены любых финансовых ограничений в лиге.
    Газпром
    "Газпром" не меняет финансовые планы на 2014 год из-за Украины
    12:15 26.03.2014
    10Политический кризис в Украине
    События в Украине не повлияли на финансовые планы "Газпрома" на 2014 год, заявил зампред правления, начальник финансово-экономического департамента холдинга Андрей Круглов.
    Дмитрий Медведев
    Медведев ждет предложений по защите финансовых активов крымчан
    14:04 24.03.2014
    14Присоединение Крыма к РФ
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил наличие в Крыму сложностей с безналичными расчетами и риск недружественных действий со стороны украинских финансовых учреждений и властей Киева.
    Пленарное заседание Государственной думы РФ
    Законопроект о работе финансовой системы Крыма до 2015 г внесен в ГД
    13:17 22.03.2014
    33Присоединение Крыма к РФ
    Председатель комитета по финрынку и зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам внесли на рассмотрение Думы законопроект, описывающий работу финансовой системы Крыма в переходный период до 1 января 2015 года.
    Вашингтон. Белый дом
    Джанет Йеллен: ФРС внимательно следит за ситуацией в Украине
    10:17 20.03.2014
    3Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Федеральная резервная система США отслеживает ситуацию на Украине, заявила журналистам глава регулятора Джанет Йеллен.
    Гривны
    Власти Крыма обязались выделить $22 млн на поддержку крымских татар
    16:56 03.03.2014
    12Политический кризис в Украине
    Власти Крыма обязались выделить до конца текущего года 240 миллионов гривен (около 22 миллионов долларов) на программу поддержки крымско-татарского народа.
    Доллары США
    Госдеп США: решение по кредитам Украины пока не принято
    09:32 27.02.2014
    2Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США рассматривают возможность выпуска гарантий по кредитам Украины, но решение будет зависеть от формирования в стране правительства.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Белый дом: США будут работать над пакетом помощи Украине
    09:26 27.02.2014
    5Экономика Украины
    США готовы обсуждать предоставление международной помощи Украине после создания в стране правительства национального единства.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Улюкаев: говорить о финансовой помощи Украине рано
    08:42 27.02.2014
    10Экономика Украины
    Говорить о международной многосторонней финансовой помощи Украине пока рано, но Россия будет находиться в контакте с международными финансовыми организациями и партнерами в США и ЕС по этому вопросу.
    Глава Минфина Украины Юрий Колобов
    Минфин оценивает финситуацию в стране как сложную, но контролируемую
    11:18 24.02.2014
    6
    Финансовая ситуация в Украине контролируемая, заявил в понедельник и.о. главы Минфина страны Юрий Колобов.
    Бронислав Коморовский
    Польша предложила ЕС поддержать деньгами Киев
    16:14 22.01.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Польша выступает за первоочередное использование бюджета программы "Восточное партнерство" на поддержание проевропейских настроений в Украине, сказал в среду после заседания Совета нацбезопасности президент Польши Коморовский.
    Флаг ЕС
    ЕС оказал Украине грантовую помощь на 3 млрд евро, сообщил Фюле
    17:17 22.11.2013
    18Приостановка подготовки к подписанию ассоциации с ЕС
    "С 1991 года, когда Украина обрела независимость, ЕС оказал поддержку трансформации Украины на общую сумму более 3,3 млрд евро грантовой (безвозвратной) помощи, а также немалые кредитные средства", - сказал Фюле.
    Флаг ЕС
    Украина и ЕС ожидают, что Европа окажет финансовую поддержку Киеву
    16:17 19.11.2013
    3Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС ожидает, что Евросоюз поспособствует восстановлению сотрудничества Украины с МВФ, предоставлению финансовой помощи Киеву.
    еще 20 материалов
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги