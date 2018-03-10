Расходная часть бюджета республики Крым на сегодняшний день составляет около 8 миллиардов рублей (около 224 миллионов долларов) ежемесячно, при этом около 6 миллиардов из них - финансовая помощь россиян.
Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, который объявил о создании собственного клуба Major League Soccer в Майами, заявил, что будет сторонником отмены любых финансовых ограничений в лиге.
Председатель комитета по финрынку и зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам внесли на рассмотрение Думы законопроект, описывающий работу финансовой системы Крыма в переходный период до 1 января 2015 года.
Польша выступает за первоочередное использование бюджета программы "Восточное партнерство" на поддержание проевропейских настроений в Украине, сказал в среду после заседания Совета нацбезопасности президент Польши Коморовский.
"С 1991 года, когда Украина обрела независимость, ЕС оказал поддержку трансформации Украины на общую сумму более 3,3 млрд евро грантовой (безвозвратной) помощи, а также немалые кредитные средства", - сказал Фюле.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.