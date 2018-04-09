КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Не менее 30 человек, включая 27 учеников младших классов, погибли в ДТП со школьным автобусом в округе Кангра (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии, сообщило издание Indian Express со ссылкой на полицию.

По информации издания, суперинтендент полиции округа Сантош Патил подтвердил, что жертвами аварии стали дети в возрасте младше десяти лет, а также два учителя и водитель автобуса.

Express Photo В Индии школьный автобус слетел с обрыва, погибли почти 30 детей

Школьный автобус по не установленной пока причине съехал в ущелье глубиной около 30 метров и перевернулся. Обстоятельства случившегося выясняются.

На место происшествия выехали экстренные службы, спасательная операция продолжается.

По данным СМИ, в автобусе были учащиеся младших классов частной школы. Пресса сообщает, что в автобусе могли находиться до 40 детей.

Ранее сообщалось, что автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в американском штате Нью-Йорк, в результате пострадали более 40 человек.