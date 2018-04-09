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    В Индии школьный автобус слетел с обрыва, погибли почти 30 детей

    (обновлено: )9303
    Суперинтендент полиции округа Сантош Патил подтвердил, что жертвами аварии стали дети в возрасте младше десяти лет, а также два учителя и водитель автобуса.
    В Индии школьный автобус слетел с обрыва, погибли почти 30 детей
    India Today

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Не менее 30 человек, включая 27 учеников младших классов, погибли в ДТП со школьным автобусом в округе Кангра (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии, сообщило издание Indian Express со ссылкой на полицию.

    По информации издания, суперинтендент полиции округа Сантош Патил подтвердил, что жертвами аварии стали дети в возрасте младше десяти лет, а также два учителя и водитель автобуса.

    Express Photo
    В Индии школьный автобус слетел с обрыва, погибли почти 30 детей

    Школьный автобус по не установленной пока причине съехал в ущелье глубиной около 30 метров и перевернулся. Обстоятельства случившегося выясняются.

    На место происшествия выехали экстренные службы, спасательная операция продолжается.

    По данным СМИ, в автобусе были учащиеся младших классов частной школы. Пресса сообщает, что в автобусе могли находиться до 40 детей.

    Ранее сообщалось, что автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в американском штате Нью-Йорк, в результате пострадали более 40 человек.

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