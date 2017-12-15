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    Во Франции возросло число жертв столкновения школьного автобуса и поезда

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    Местная жандармерия проводит расследование "очевидных преступлений, которые привели к гибели людей". Бюро расследований инцидентов на транспорте в независимом порядке займется техническими обстоятельствами инцидента.
    ДТП со школьным автобусом во Франции
    @francebleu

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Число жертв столкновения школьного автобуса и поезда на юге Франции возросло до пяти человек, сообщили в префектуре департамента Восточные Пиренеи.

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    "Число жертв увеличилось. Теперь пять погибших", — говорится в коммюнике.

    Ранее сообщалось о четырех погибших.

    Столкновение школьного автобуса с региональным поездом TER произошло в четверг на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Восточные Пиренеи). Разные травмы получили 19 человек, в основном дети.

    Местная жандармерия проводит расследование "очевидных преступлений, которые привели к гибели людей". Бюро расследований инцидентов на транспорте (BEA-TT) в независимом порядке займется техническими обстоятельствами инцидента. Национальная железнодорожная компания Франции SNCF в свою очередь открыла собственное внутреннее расследование после столкновения.

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