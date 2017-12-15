Во Франции возросло число жертв столкновения школьного автобуса и поезда

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Число жертв столкновения школьного автобуса и поезда на юге Франции возросло до пяти человек, сообщили в префектуре департамента Восточные Пиренеи.

"Число жертв увеличилось. Теперь пять погибших", — говорится в коммюнике.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Столкновение школьного автобуса с региональным поездом TER произошло в четверг на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Восточные Пиренеи). Разные травмы получили 19 человек, в основном дети.

Местная жандармерия проводит расследование "очевидных преступлений, которые привели к гибели людей". Бюро расследований инцидентов на транспорте (BEA-TT) в независимом порядке займется техническими обстоятельствами инцидента. Национальная железнодорожная компания Франции SNCF в свою очередь открыла собственное внутреннее расследование после столкновения.