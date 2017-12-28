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    Происшествия

    Обстрел автобуса под Харьковом. Стрелками оказались школьники

    (обновлено: )43920
    Полицейские отработали все населенные пункты, вблизи которых произошел обстрел, и вышли на троих учащихся 9 класса местной школы 15 и 16 лет. Они задержаны.
    Обстрелянный автобус под Харьковом, 3 декабря 2017
    ГУ НП в Харьковской области/Facebook

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Полицейские задержали троих подростков, которые возле поселка Бугаевка в Харьковской области обстреляли рейсовый автобус из пневматического оружия, сообщает в четверг пресс-служба областной полиции.

    ЧП произошло 3 декабря. На момент происшествия в салоне находились 12 человек. Никто из них не пострадал, но пуля из пневматического оружия пробила боковое стекло в нескольких сантиметрах от одного из пассажиров.

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    "Полицейские отработали все населенные пункты, вблизи которых произошел обстрел. В результате лица, совершившие это уголовное преступление, были установлены. Ими оказались трое учащихся 9 класса местной школы 15 и 16 лет", — сообщил начальник Волчанского ОП ГУНП в Харьковской области Сергей Човпан.

    ГУ НП в Харьковской области/Facebook
    Ружье, из которого подростки обстреляли автобус под Харьковом, 3 декабря 2017

    По словам одного из задержанных, он нашел в лесу пневматическое ружье. Вместе с друзьями решили проверить оружие: сначала стреляли по деревьям недалеко от трассы, а потом решили испытать его на автомобилях. Подростки полностью признали вину.

    Човпан напомнил, что нормами действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений, в том числе и хулиганств, которая наступает с 14 лет. Согласно санкции ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса, по которой проводится досудебное расследование, совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. 

    Ранее в Киевской области на 12-м километре дороги Таможня-Фастов водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира. В ДТП 13 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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