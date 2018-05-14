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    В Индии десятки людей стали жертвами песчаной бури и ливней

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    Наибольшее число погибших зарегистрированы в штате Уттар-Прадеш - там жертвами удара стихии стали 38 человек. Кроме того, в этом же штате непогода уничтожила около 100 домов.
    Пылевая буря в Индии
    Фото twitter.com/ChinaPlusNews

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Свыше 60 человек погибли, десятки получили ранения вследствие мощной песчаной бури и грозовых ливней, которые обрушились в воскресенье вечером на различные районы Индии, сообщает телеканал NDTV.

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    Ранее стало известно о 30 погибших. Как отмечает телеканал, в значительной степени от непогоды пострадали штаты Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия, а также столичный округ Дели.

    Наибольшее число погибших зарегистрированы в штате Уттар-Прадеш — там жертвами удара стихии стали 38 человек. Кроме того, в этом же штате непогода уничтожила около 100 домов. В Западной Бенгалии погибли 12 человек, в том числе дети. Заставшая врасплох индийскую столицу песчаная буря унесла жизни пяти человек.

    Синоптики не ожидают улучшения погодных условий на индийском севере — согласно их прогнозу, в понедельник дожди и грозы обрушатся на эти районы с новой силой. В этой связи власти опасаются, что число погибших может значительно возрасти.

    Это уже третья песчаная буря, которую пережили северные штаты Индии за последние две недели. В общей сложности из-за непогоды в стране за этот период погибли более 150 человек, большинство из которых стали жертвами бури от 2 мая.

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