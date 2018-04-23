В индийском самолете во время полета вылетел иллюминатор

Инцидент произошел в четверг в 14.50 (12.20 по киевскому времени), но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, пишет газета India Today.

После того, как самолет попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. С полок упал багаж. Одна пассажирка ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута, говорится в сообщении.

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По заявлению представителей Air India, нахождение в зоне турбулентности продлилось от 10 до 12 минут. Дальнейших подробностей в авиакомпании не сообщили. Ведется расследование, дополняет газета.