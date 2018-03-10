Индийский суд в среду аннулировал решение об освобождении под залог членов экипажа и группу охранников судна Seaman Guard Ohio, среди которых 14 граждан Эстонии, задержанных в середине октября властями Индии.
Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. Экипаж состоит из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. Экипаж состоял из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. На нем находились моряки и охранники - граждане Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. Экипаж состоял из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".