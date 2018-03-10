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    MV Seaman Guard Ohio

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Судно Seaman Guard Ohio. Архивное фото
    В Индии троих украинских моряков приговорили к пяти годам тюрьмы
    15:46 12.01.2016
    791
    По словам Евгения Игнатовского, дипломатические представительства Украины, Великобритании и Эстонии, граждане которых были среди членов экипажа, вместе с адвокатами намерены обжаловать решение суда.
    Судно Seaman Guard Ohio, архивное фото
    Евродепутаты просят Эштон помочь иностранцам с судна Seaman Guard Ohio
    10:41 16.01.2014
    12
    Избранные от Эстонии депутаты Европарламента обратились к Кэтрин Эштон с просьбой помочь задержанным в Индии иностранцам с судна Seaman Guard Ohio, среди которых 14 граждан Эстонии.
    Судно Seaman Guard Ohio, архивное фото
    Суд аннулировал решение об освобождении иностранцев с Seaman Guard
    15:33 08.01.2014
    10
    Индийский суд в среду аннулировал решение об освобождении под залог членов экипажа и группу охранников судна Seaman Guard Ohio, среди которых 14 граждан Эстонии, задержанных в середине октября властями Индии.
    Судно Seaman Guard Ohio, архивное фото
    Суд отложил освобождение под залог иностранцев с судна Seaman Guard
    19:19 27.12.2013
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    Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. Экипаж состоит из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
    Судно Seaman Guard Ohio, архивное фото
    Суд Индии продлил арест иностранцев с задержанного судна до 27 ноября
    19:25 13.11.2013
    23
    Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. Экипаж состоял из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
    Суд в Индии отказался выпустить под залог экипаж Seaman Guard Ohio
    19:58 30.10.2013
    24
    Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. На нем находились моряки и охранники - граждане Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
    Судно Seaman Guard Ohio, архивное фото
    Иностранцы с задержанного в Индии судна переведены в другую тюрьму
    11:23 24.10.2013
    20
    Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября. Экипаж состоял из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.
    Судно Seaman Guard Ohio, архивное фото
    Индия обвинила экипаж Seaman Guard Ohio в незаконном хранении оружия
    15:41 19.10.2013
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    На судне Seaman Guard Ohio находилось 25 вооруженных человек, в том числе 14 граждан Эстонии, шестеро британцев и трое украинцев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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