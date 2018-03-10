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    Антарктида

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи. Видео
    В Антарктиде пингвины порадовали интернет смешным селфи 
    05:18 10.03.2018
    117
    Два императорских пингвина стали героями стремительно набирающего популярность в интернете видео, снятого австралийскими учеными в Антарктиде.
    В Антарктике на картах Google увидели следы инопланетного корабля
    На картах Google пользователи нашли НЛО
    15:37 05.03.2018
    550
    Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
    Антарктида
    В Антарктике нашли самый древний лед на Земле
    10:57 08.02.2018
    190
    Ученым из 63-я Российской антарктической экспедиции удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого, возможно, превышает 1,3 миллиона лет.
    Антарктический стиль. Прыжок пингвина в лодку к ученым попал на видео. Видео
    "Антарктический стиль": прыжок пингвина в лодку к ученым попал на видео 
    02:45 22.01.2018
    268
    В интернете размещено видео, на котором пингвин неожиданно запрыгнул в лодку к ученым. Инцидент заснял один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы. "Антарктический стиль!" — отметил автор видео в комментарии.
    Антарктида
    ТОП событий в мире: "дыра" в Антарктиде, законные изнасилования в Индии
    13:02 12.10.2017
    668
    Мировые СМИ посвящают свои первые полосы самым громким событиям: приторможенной независимости Каталонии, обращению Горбачева к президентам РФ и США, изнасилованиям малолетних в Индии, а также "дыре" неизвестного происхождения в Антарктиде.
    Ледник в Антарктиде
    От Антарктиды откололся самый гигантский в истории айсберг
    21:20 12.07.2017
    713
    Впервые трещина в этом леднике была замечена еще в 2011 году, а в 2014-м она стала быстро расти. Скол растянулся почти на 200 км, отделив от основного тела ледника айсберг в 10% его площади.
    Антарктический пейзаж
    Украина будет исследовать Антарктику с Китаем, Малайзией и Турцией
    09:18 03.06.2017
    210
    Расположение украинской станции "Академик Вернадский" позволяет проводить уникальные наблюдения, поскольку именно в этом районе Антарктиды происходит наиболее быстрое таяние ледового покрова.
    Украинские исследователи отправляются на экспедицию в Антарктику
    Украинские исследователи отправляются на экспедицию в Антарктику
    17:24 31.03.2017
    175
    Вместе с учеными на станцию отправится технический персонал, который будет поддерживать жизнедеятельность станции Вернадского. Бюджет экспедиции этого года составляет 39,2 млн грн.
    Шприц. Архивное фото
    Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака
    16:26 17.03.2017
    846
    Разработанное украинскими биологами лекарство от рака помогает даже от рака четвертой стадии, заявил директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов.
    Ученые показали гигантскую 40-километровую трещину в Антарктиде. Видео
    Ученые показали гигантскую 40-километровую трещину в Антарктиде 
    05:46 23.01.2017
    552
    В интернете появилось видео трещины длиной более 40 километров в ледяном покрове Антарктиды. Ее распространение привело к временному закрытию национальной станции Halley VI.
    Антарктида
    Глобальное потепление грозит уничтожить Антарктиду
    18:59 17.09.2016
    718
    Изменения климата и дыра в озоновом слое Земли вызвали опасное повышение температур в некоторых частях "белого континента". Уменьшение массы льда может привести к глубоким изменениям в структуре и динамике антарктических экосистем.
    Антарктида
    Эксперт: 1,5 млн евро в год нужно для работы украинской антарктической станции
    13:18 27.01.2016
    323
    Сегодня исполняется 196 лет с того дня, как ученые доказали существование континента Антарктида. Директор Национального антарктического научного центра Валерий Литвинов рассказал детали о работе украинской антарктической станции.
    Дэвид Бекхэм прибыл в Антарктиду для участия в футбольном матче
    Дэвид Бекхэм прибыл в Антарктиду для участия в футбольном матче
    14:53 11.11.2015
    56
    Как сообщил в своем Instagram спортсмен, на поле нанесли разметку. На прошлой неделе Бекхэм сыграл с детьми в Непале, матч собрал несколько сотен болельщиков.
    Антарктида. Архивное фото
    НАСА: антарктический шельфовый ледник Ларсен B может исчезнуть до 2020 года
    03:35 16.05.2015
    264
    Ледниковый шельф, существовавший по меньшей мере 10 тысяч лет, скоро исчезнет. По прогнозам специалистов НАСА, это может произойти до конца текущего десятилетия.
    Подледная жизнь в Антарктиде. Видео
    Подледная жизнь Антарктиды 
    06:45 07.04.2015
    673
    Американские ученые создали зонд-субмарину на станции "МакМердо" непосредственно на территории Антарктиды. Он может погружаться на полтора километра и проводить трехкилометровые обследования дна.
    Антарктида
    Эвакуировавшее людей с "Академика Шокальского" судно застряло во льдах
    11:07 04.01.2014
    11
    Китайский ледокол "Сюэлун", участвующий в эвакуации 52 пассажиров с российского судна "Академик Шокальский" в Антарктике, подтвердил, что после неудачного маневра застрял во льдах.
    Арктика
    Все пассажиры эвакуированы с судна "Академик Шокальский"
    13:39 02.01.2014
    2
    Все 52 пассажира эвакуированы с застрявшего во льдах у берегов Антарктиды российского судна "Академик Шокальский". Операция по эвакуации пассажиров началась в четверг.
    Антарктида
    Китайский ледокол пробился к застрявшему в Антарктике судну
    08:38 27.12.2013
    5
    По последним данным, ледокол находится всего в 20 километрах от терпящего бедствие судна. Появление ледокола позволит в ближайшее время начать операцию по спасению из ледового плена российского судна, отмечает агентство.
    Принц Гарри прибыл в Антарктиду для участия в экспедиции на полюс
    11:59 23.11.2013
    11
    В начале декабря в Антарктиде начнутся соревнования между пострадавшими в боях военнослужащими из Великобритании, США и стран Содружества (Австралия и Канада).
    Антарктида
    Ученые нашли "полосы торможения" под ледниками Антарктиды
    21:06 07.11.2013
    19
    Гигантские "полосы торможения" скрываются под ледниками Антарктики - они представляют собой вытянутые структуры длиной в десятки километров с сильным трением, которые замедляют течение потоков льда в сторону океана.
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    В Антарктике на картах Google увидели следы инопланетного корабля
    На картах Google пользователи нашли НЛО
    15:37 05.03.2018
    550
    Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
    Антарктида
    В Антарктике нашли самый древний лед на Земле
    10:57 08.02.2018
    190
    Ученым из 63-я Российской антарктической экспедиции удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого, возможно, превышает 1,3 миллиона лет.
    В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи. Видео
    В Антарктиде пингвины порадовали интернет смешным селфи 
    05:18 10.03.2018
    117
    Два императорских пингвина стали героями стремительно набирающего популярность в интернете видео, снятого австралийскими учеными в Антарктиде.
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