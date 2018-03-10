Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
В интернете размещено видео, на котором пингвин неожиданно запрыгнул в лодку к ученым. Инцидент заснял один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы. "Антарктический стиль!" — отметил автор видео в комментарии.
Мировые СМИ посвящают свои первые полосы самым громким событиям: приторможенной независимости Каталонии, обращению Горбачева к президентам РФ и США, изнасилованиям малолетних в Индии, а также "дыре" неизвестного происхождения в Антарктиде.
Изменения климата и дыра в озоновом слое Земли вызвали опасное повышение температур в некоторых частях "белого континента". Уменьшение массы льда может привести к глубоким изменениям в структуре и динамике антарктических экосистем.
Сегодня исполняется 196 лет с того дня, как ученые доказали существование континента Антарктида. Директор Национального антарктического научного центра Валерий Литвинов рассказал детали о работе украинской антарктической станции.
По последним данным, ледокол находится всего в 20 километрах от терпящего бедствие судна. Появление ледокола позволит в ближайшее время начать операцию по спасению из ледового плена российского судна, отмечает агентство.
Гигантские "полосы торможения" скрываются под ледниками Антарктики - они представляют собой вытянутые структуры длиной в десятки километров с сильным трением, которые замедляют течение потоков льда в сторону океана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
В интернете размещено видео, на котором пингвин неожиданно запрыгнул в лодку к ученым. Инцидент заснял один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы. "Антарктический стиль!" — отметил автор видео в комментарии.
В интернете размещено видео, на котором пингвин неожиданно запрыгнул в лодку к ученым. Инцидент заснял один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы. "Антарктический стиль!" — отметил автор видео в комментарии.