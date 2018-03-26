В Индии удав почти задушил заклинателя на глазах у толпы людей

Заклинатель оборачивает змею вокруг шеи и садится на землю, чтобы достать что-то из своей сумки. В этот момент пресмыкающееся начинает душить мужчину.

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Зрители не сразу поняли, что происходящее не является частью представления, и продолжили снимать "шоу" на видео. Сначала заклинатель пытался самостоятельно снять змею с шеи, однако потерял сознание.

По информации Sputnik International, после этого несколько человек сняли змею с шеи заклинателя, постарались привести его в чувство и отправили в больницу города Варанаси.