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    В Индии удав почти задушил заклинателя на глазах у толпы людей

    (обновлено: )18
    В Индии питон почти задушил заклинателя змей во время представления. На видео видно, как мужчина зазывает прохожих посмотреть на его трюки с удавом.
    Канал Curious World на Youtube

    Заклинатель оборачивает змею вокруг шеи и садится на землю, чтобы достать что-то из своей сумки. В этот момент пресмыкающееся начинает душить мужчину.

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    Зрители не сразу поняли, что происходящее не является частью представления, и продолжили снимать "шоу" на видео. Сначала заклинатель пытался самостоятельно снять змею с шеи, однако потерял сознание.

    По информации Sputnik International, после этого несколько человек сняли змею с шеи заклинателя, постарались привести его в чувство и отправили в больницу города Варанаси.

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