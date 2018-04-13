В СНБО сообщили о "прорыве" украинских предприятий ВПК на рынок Индии

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Украина намерена подписать с пятью индийскими компаниями контракты в сфере сотрудничества в военно-технической сфере, сообщается в пятницу на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

По данным ведомства, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский принял участие в работе 10-й международной выставки Defexpo India 2018 в Индии и провел встречи с высшим руководством оборонных ведомств этой страны. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, участия украинских предприятий в программах модернизации и поставки новой военной техники для нужд Минобороны Индии по программе Make in India.

"В рамках работы выставки были подписаны меморандумы о сотрудничестве и дальнейшие намерения относительно заключения контрактов с пятью индийскими компаниями. Подавляющим большинством договоренности касаются трансфера оборонных технологий по программе Make in India, а также совместного участия в программах модернизации бронетехники и систем ПВО, состоящих на вооружении Индии", — говорится в сообщении СНБО.

Ранее сообщалось, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса будут участвовать в создании нового танка для Индии.