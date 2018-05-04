наверх
04.05.201815:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Изнасиловали и отрезали голову. Появились жуткие детали убийства туристки в Индии

    (обновлено: )43002
    Предполагаемые преступники — торговцы наркотиками, а одного из них раньше уже ловили за сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин в этом же районе.
    Убитая жительница Латвии в Индии
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Гражданка Латвии, приехавшая в индийский штат Керала лечиться от депрессии, была убита, сообщили в полиции, пишет NDTV.

    В правоохранительных органах указали, что были арестованы двое подозреваемых. Как выяснилось, они обманом выманили женщину к мангровому лесу, накачали ее наркотиками и изнасиловали, а когда она начала сопротивляться, убили. По данным полицейских источников, предполагаемые преступники — торговцы наркотиками, а одного из них раньше уже ловили за сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин в этом же районе.

    Фото из открытых источников
    Убитая в Индии туристка

    Латвийка вместе с сестрой приехала в город в феврале. Она надеялась на помощь в борьбе с депрессией в одном из местных аюрведических центров. Родственница рассказала, что однажды женщина без предупреждения пошла на пляж и не вернулась.

    Разложившееся тело пропавшей нашли в конце апреля. Оно было повешено на дереве вверх ногами, а голова женщины оказалась отрезана. Отмечается, что по его состоянию было трудно что-либо определить, однако удалось выяснить, что женщине дали наркотики, после чего задушили.

    Как удалось выяснить СМИ, погибшая — 33-летняя Лига Скромане (Liga Skromane), которая последние пять лет жила в ирландской столице Дублине.

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской области 70-летний пенсионер напоил 10-летнюю девочку, затащил в свою квартиру и пытался изнасиловать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Пресс-конференция по поводу инцидента с депутатом Найемом
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Наручники
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе