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    Далай-лама назвал лекарство от депрессии

    (обновлено: )183
    Как заявил Далай-лама, современное образование носит слишком явную материалистическую направленность, что становится проблемой в будущем.
    Его Святейшество Далай-лама. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Корень депрессии в современном мире – материалистическая система образования, и ее изменение на основе преподавания "гигиены эмоций" — лучшее лекарство от охватившей человечество болезни, заявил Далай-лама в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в североиндийском городе Дхарамсала.

    Установка флага Украины
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Думаю, сегодня с этой проблемой люди сталкиваются повсеместно. Сталкиваются с ней, в том числе, и в Индии, где я живу… Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность", — сказал духовный лидер тибетского буддизма.

    По его словам, люди, прошедшие через такую систему образования, строят свою жизнь вокруг материальных ценностей, и когда они сталкиваются с трудностями в своей внутренней жизни, с эмоциональными проблемами, то не знают, как их решать.

    "Так что проблема — в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций", — пояснил Далай-лама.

    Испытывая страх, гнев, человек обычно полагает, что это неотъемлемая часть его природы. "Но если вам рассказать о гигиене эмоций, то еще при приближении гнева вы сможете подумать: "Приближается гнев, это вредная эмоция". И постараетесь приложить усилия к тому, чтобы его ослабить", — отмечает буддийский учитель.

    Кроме того, он привел данные исследований, согласно которым "когда приходит гнев, объект этого гнева представляется нам на 100% отрицательным, но на самом деле 90% этих отрицательных качеств — лишь плод нашего воображения".

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