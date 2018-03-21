Украинец пытался переправить в Индию элементы танковых прицелов

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве таможенники совместно со Службой безопасности Украины пресекли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, которые гражданин пересылал в международном экспресс-отправлении в Индию.

По документам, вложением отправления должны быть стеклянные заготовки для офтальмологического модулятора, сообщает пресс-служба ГФС Киева.

"По факту же, отправление содержало 80 стержней, которые являются активными элементами (излучателями) для лазеров из специального стекла марки «ГЛС-34П», используемые в танковых прицелах и прицельных приборах наведения для поиска цели и ведения прицельной стрельбы в дневное и ночное время. Запрещенное вложение таможенники обнаружили непосредственно на рентгене. Проведя обзор, сотрудники таможни нашли стеклянные заготовки, завернутые в бумагу с маркировкой «стержень активный». Идентификацию и характеристики товара проводили соответствующие эксперты", — сообщает ГФС.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о задержании причастных лиц и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 201 и 333 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего-контрактника, который подозревается в продаже элементов динамической защиты танков "Нож".