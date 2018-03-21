наверх
21.03.201818:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинец пытался переправить в Индию элементы танковых прицелов

    (обновлено: )54
    Киевские таможенники обнаружили элементы танковых прицелов и приборов наведения. Указанные товары военного назначения гражданин Украины пытался незаконно отправить в Индию в международном экспресс-отправлении.
    Элементы танковых прицелов
    kyiv.sfs.gov.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве таможенники совместно со Службой безопасности Украины пресекли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, которые гражданин пересылал в международном экспресс-отправлении в Индию.

    Олег Стариков. Архивное фото
    Олег Стариков/Facebook
    Стариков: в "Укроборонпроме" секретность = коррупция

    По документам, вложением отправления должны быть стеклянные заготовки для офтальмологического модулятора, сообщает пресс-служба ГФС Киева.

    "По факту же, отправление содержало 80 стержней, которые являются активными элементами (излучателями) для лазеров из специального стекла марки «ГЛС-34П», используемые в танковых прицелах и прицельных приборах наведения для поиска цели и ведения прицельной стрельбы в дневное и ночное время. Запрещенное вложение таможенники обнаружили непосредственно на рентгене. Проведя обзор, сотрудники таможни нашли стеклянные заготовки, завернутые в бумагу с маркировкой «стержень активный». Идентификацию и характеристики товара проводили соответствующие эксперты", — сообщает ГФС.

    Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о задержании причастных лиц и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 201 и 333 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего-контрактника, который подозревается в продаже элементов динамической защиты танков "Нож".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России