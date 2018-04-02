В Индии обезьяна украла младенца из дома и убила его

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Индийская полиция ведет поиски обезьяны, которая накануне выкрала младенца из его дома, что привело к гибели ребенка, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

По данным телерадиокорпорации, инцидент произошел на востоке страны в индийском штате Орисса в субботу. Свидетелем происшествия была мать младенца, однако женщина не успела прийти на помощь ребенку. Позднее тело погибшего младенца обнаружил в колодце родственник семьи.

"Мы надеемся поймать обезьяну в течение недели. Пока обезьяны нападают на людей и заходят в дома в поисках еды, это первый случай, в котором (обезьяна) убежала с ребенком", — цитирует Би-би-си представителя полиции.

По версии местных жителей, обезьяна могла случайно выронить ребенка, когда пыталась скрыться. Для поимки животного полиция привлекла аборигенов, специализирующихся на поимке обезьян.

Как сообщает издание Times of India, местные власти пообещали выдать компенсацию пострадавшей семье. Жители деревни, где произошел инцидент, требуют от чиновников принять меры по сокращению популяции обезьян.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у своей знакомой в Москве обезьяну и убил ее, он задержан.