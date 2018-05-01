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    В Индии автомобиль рухнул в овраг, есть жертвы

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    По информации индийских СМИ, погибшие и пострадавшие в ДТП возвращались в родной штат Пенджаб после паломничества.
    Скорая помощь, Индия
    flickr.com/rahuljyoung

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере шесть человек погибли, не менее 10 получили ранения в результате падения автомобиля в овраг в северном индийском штате Химачал-Прадеш, передает телеканал NDTV.

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    Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на вторник недалеко от района Уна. Погибшие и пострадавшие возвращались в родной штат Пенджаб после паломничества. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением, пытаясь избежать лобового столкновения с грузовиком.

    Сейчас на месте аварии ведутся спасательные работы. Ведется расследование случившегося.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли и более 25 получили ранения от ударов молний во время урагана, который обрушился на индийский штат Западная Бенгалия.

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