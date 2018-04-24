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    В Индии пропавшего 40 лет назад мужчину увидели в сети

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    Бывший солдат индийской армии, он переехал в Мумбай, где просил милостыню и эпизодически работал на стройке. Однажды уличный фотограф Фироз Шакри заснял на видео, как мужчина исполняет на улице песни за подаяние.
    В Индии пропавший без вести мужчина нашелся через 40 лет в интернете
    moya-planeta

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В 1978 году Хомдрам Гамбхир Сингх ушел из семьи и пропал без вести в индийском штате Манипур. Как сообщил сам 66-летний мужчина, он ушел из дома через несколько месяцев после женитьбы, потому что брак не приносил ему счастья, сообщает сайт moya-planeta.

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    Бывший солдат индийской армии, он переехал в Мумбай, где просил милостыню и эпизодически работал на стройке. Однажды уличный фотограф Фироз Шакри заснял на видео, как мужчина исполняет на улице песни за подаяние. Семья г-на Сингха увидела ролик на YouTube.

    "Я не мог поверить своим глазам, когда племянник показал мне видеозапись, — рассказывает брат пропавшего Кулачандра. — Мы давно потеряли всякую надежду увидеть его живым".

    Родственники связались с мумбайской полицией, и вскоре г-н Сингх был найден в пригороде города Бандра, на одной из железнодорожных станций, в плачевном состоянии и отправлен к семье в штат Манипур. Теперь он снова будет жить дома с родственниками в столице штата.

    Ранее сообщалось, что семья пропавшего в Альпах миллиардера Карла-Эривана Хауба, главы группы Tengelmann, заявила, что потеряла надежду найти бизнесмена живым.

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