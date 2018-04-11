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    Пропавший без вести экс-начальник Николаевской таможни убит- СМИ

    (обновлено: )55702
    В правоохранительных органах сообщили, что убийца был должен Полякову крупную сумму денег – 50 тысяч евро плюс проценты по долгу.
    Бывший начальник Николаевской таможни Артур Поляков
    novosti-n.org

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Бывший начальник Николаевской таможни Артур Поляков, который пропал без вести неделю назад, был убит.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Об этом "Новостям-N" сообщил источник в прокуратуре.

    Уже задержаны двое подозреваемых в убийстве.

    Выяснилось, что убийца был должен Полякову крупную сумму денег – 50 тысяч евро плюс проценты по долгу.  С возвратом денег возникли проблемы. В конце концов должники все же назначили своему кредитору встречу – якобы чтобы вернуть долг. Во время встречи они избили экс-таможенника, а затем один из них задушил Полякова удавкой. Стоит отметить, что убийца физически сильный мужчина, весом около 140 килограммов. 

    Автомобиль погибшего Toyota Highlander был найден в гаражном кооперативе на Намыве.

    В полиции открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины – «Умышленное убийство».

    Артур Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 гг. До этого работал заместителем начальника Ягодинской таможни (на границе с Польшей), начальником Запорожской таможни. Общий стаж работы в таможенных органах – более 22 лет.

    Ранее сообщалось, что из исправительного учреждения Житомирской области сбежал опасный преступник, осужденный за убийство.

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