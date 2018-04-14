Семья пропавшего в Альпах миллиардера потеряла надежду его найти

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Семья пропавшего в Альпах миллиардера Карла-Эривана Хауба, главы группы Tengelmann, заявила, что потеряла надежду найти бизнесмена живым, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании.

Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в прошлую субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. Его семья, одна из самых богатых в мире, выделила "значительную сумму" для финансирования поисков 58-летнего магната. Операцию проводили итальянские и швейцарские спасатели, однако поиски осложнялись сложными метеоусловиями.

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"После более семи дней экстремальных погодных условий в регионе ледников нет надежды на выживание Карла", — говорится в заявлении представителей группы Tengelmann, сделанном от имени членов семьи миллиардера.

Отмечается, что масштабные поиски пропавшего бизнесмена были прекращены, однако семья Хауба намерена профинансировать операцию по поиску тела миллиардера.

Семья Хауба — одна из самых богатых в мире по версии Forbes.

Напомним, в марте в результате схода лавины во французских Альпах погибли две лыжницы.