Самолет из Индии не мог приземлиться в РФ из-за нераскрытого шасси

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси. Об этом сообщил департамент корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".

"Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что пострадавших нет.

"Экипаж будет представлен к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование", — сообщили в компании.

По данным департамента корпоративных коммуникаций дивизиона компании "Ильюшин", самолет Ил-38 принадлежит ВМС Индии, на его борту находились опытные летчики-испытатели "Ильюшина".

Как сообщалось ранее, в индийском самолете во время полета вылетел иллюминатор.