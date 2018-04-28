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    Самолет из Индии не мог приземлиться в РФ из-за нераскрытого шасси

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    Как стало известно, самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Экипаж будет представлен к наградам.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси. Об этом сообщил департамент корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".

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    "Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", — говорится в сообщении.

    В компании добавили, что пострадавших нет.

    "Экипаж будет представлен к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование", — сообщили в компании.

    По данным департамента корпоративных коммуникаций дивизиона компании "Ильюшин", самолет Ил-38 принадлежит ВМС Индии, на его борту находились опытные летчики-испытатели "Ильюшина".

    Как сообщалось ранее, в индийском самолете во время полета вылетел иллюминатор.

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