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    Цукерберг извинился перед американскими властями

    (обновлено: )6110
    Марк Цукерберг отметил, что в компании "не сделали достаточно для того, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред".
    Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Основатель Facebook Марк Цукерберг обратился к американским конгрессменам и извинился за то, что компании не удалось обеспечить пользователям "должную степень защиты персональных данных". Чиновники, с которыми общался Цукерберг, будут проводить слушания по "сливу"данных миллионов пользователей Facebook, сообщает Reuters.

    "Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом", − говорится в заявлении Цукерберга, распространенном Конгрессом США.

    Цукерберг также добавил, что в компании "не сделали достаточно для того, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред".

    "Я основал Facebook, я управляю и я в ответе за то, что здесь происходит", − подчеркнул он, пообещав сделать больше для безопасности.

    Ранее сообщалось, что журнал Playboy ушел из Facebook из-за скандала с утечкой.

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