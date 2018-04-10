Цукерберг извинился перед американскими властями

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Основатель Facebook Марк Цукерберг обратился к американским конгрессменам и извинился за то, что компании не удалось обеспечить пользователям "должную степень защиты персональных данных". Чиновники, с которыми общался Цукерберг, будут проводить слушания по "сливу"данных миллионов пользователей Facebook, сообщает Reuters.

"Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом", − говорится в заявлении Цукерберга, распространенном Конгрессом США.

Цукерберг также добавил, что в компании "не сделали достаточно для того, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред".

"Я основал Facebook, я управляю и я в ответе за то, что здесь происходит", − подчеркнул он, пообещав сделать больше для безопасности.

Ранее сообщалось, что журнал Playboy ушел из Facebook из-за скандала с утечкой.