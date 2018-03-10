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    WhatsApp Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Приложение WhatsApp
    WhatsApp заявил о сбое в ряде стран мира
    03:37 01.12.2017
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    Пользователи WhatsApp из ряда стран мира сообщали, что столкнулись с проблемами с работой мессенджера. На сбой мессенджера жаловались пользователи из США, Финляндии, Израиля, Мексики, Малайзии, Египта, Германии.
    Мобильный телефон
    Число пользователей WhatsApp превысило 1 миллиард
    06:58 02.02.2016
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    Основатель Facebook Марк Цукерберг напомнил, что всего несколько сервисов в мире объединяют более миллиарда человек. Ранее СМИ сообщали, что WhatsApp отменит ежегодную плату.
    Госдума РФ
    В ГД РФ внесут законопроект, запрещающий Google, Yahoo и WhatsApp
    02:24 06.10.2015
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    По мнения авторов законопроекта, чиновники не услышали заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, призвавшего отказаться от зарубежных сервисов из-за того, что в этих системах обнаружили программные средства иностранных разведок.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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