Пользователи WhatsApp из ряда стран мира сообщали, что столкнулись с проблемами с работой мессенджера. На сбой мессенджера жаловались пользователи из США, Финляндии, Израиля, Мексики, Малайзии, Египта, Германии.
По мнения авторов законопроекта, чиновники не услышали заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, призвавшего отказаться от зарубежных сервисов из-за того, что в этих системах обнаружили программные средства иностранных разведок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.