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    Только для взрослых. Популярный мессенджер ввел возрастные ограничения

    (обновлено: )295
    Как сообщается, пользователи из стран, которые не входят в состав ЕС, могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.
    Мессенджер WhatsApp
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет, сообщается в блоге компании.

    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    WhatsApp + Facebook = массовый слив данных

    "В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете… Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис", — говорится в заявлении.

    Не уточняется, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации.

    Как сообщается, пользователи из других стран могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.

    В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за обман при покупке WhatsApp.

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