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    В мире

    Глава WhatsApp, выходец из Киева, покинул свой пост

    (обновлено: )35
    Согласно данным СМИ, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".
    Мессенджер WhatsApp
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покинул пост, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    "Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном – Ред.) создали Whatsapp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем я мог себе представить. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным", — написал Ян Кум.

    Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".

    WhatsApp — приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек.

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