По мнения авторов законопроекта, чиновники не услышали заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, призвавшего отказаться от зарубежных сервисов из-за того, что в этих системах обнаружили программные средства иностранных разведок.
В Госдуме считают, что если запрещен ввоз определенных продуктов, должна быть запрещена и их реализация. Кроме того, через Белоруссию и Казахстан недобросовестные предприниматели пытаются ввезти в Россию запрещенные товары.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".