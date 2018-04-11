Цукерберг заявил об удалении "фейковых" российских аккаунтов

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания обнаружила и удалила в соцсети на прошлой неделе "фейковые" российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России.

Выступая на слушаниях комитете по торговле Палаты представителей США Цукерберг заявил, что на прошлой неделе его компания обнаружила "сеть фейковых аккаунтов, которая имеется у России в России, чтобы оказывать влияние на русскую культуру и другие русскоговорящие страны вокруг".

"Мы закрыли ряд их фейковых аккаунтов и страниц, включая новостные организации, которые были утверждены российским правительством в качестве российских государственных СМИ. Это довольно большой шаг — удаление фейковых аккаунтов для прекращения распространения ложной информации", — отметил он.

Цукерберг рассказал, что Facebook "медленно идентифицировала распространение дезинформации из РФ" и во избежание этого в будущем компания будет "идентифицировать личность" того, кто захочет размещать политическую рекламу на площадках компании.

На прошлой неделе основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.