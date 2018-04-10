Цукерберг назвал "гонкой вооружений" противостояние РФ и Facebook

Скриншот Голос Америки

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Facebook Марк Цукерберг назвал "гонкой вооружений" происходящее в интернет-пространстве противостояние между РФ и соцсетью.

Выступая на слушаниях в комитете сената США, Цукерберг также заявил, что его "главным сожалением при управлении компанией" стало то, что она "медленно действовала при идентификации российский действий" на площадке Facebook.

Читайте также: Было ли "вмешательство" РФ в выборы США: итоги расследования

"Мы ожидали, что они (РФ — ред.) будут применять более традиционные (методы) кибератак, которые мы идентифицировали и о чем мы проинформировали компании, которые они пытались взломать. Но мы медленно идентифицировали новые информационные операции", — сказал Цукерберг.

Он сообщил, что в России изучают Facebook, и компании необходимо "инвестировать (в безопасности), чтобы становиться лучше". "Это гонка вооружений", — отметил он.

По его словам, к концу года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников в отделе по обеспечению безопасности.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.