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    Цукерберг назвал "гонкой вооружений" противостояние РФ и Facebook

    (обновлено: )12312
    Выступая на слушаниях в комитете сената США, глава Facebook заявил, что его "главным сожалением при управлении компанией" стало то, что она "медленно действовала при идентификации российский действий".
    Выступление Марка Цукерберга в комитете сената США
    Скриншот Голос Америки

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Facebook Марк Цукерберг назвал "гонкой вооружений" происходящее в интернет-пространстве противостояние между РФ и соцсетью.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
    Утечка данных Facebook повлияет на высокую политику в США

    Выступая на слушаниях в комитете сената США, Цукерберг также заявил, что его "главным сожалением при управлении компанией" стало то, что она "медленно действовала при идентификации российский действий" на площадке Facebook.

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    "Мы ожидали, что они (РФ — ред.) будут применять более традиционные (методы) кибератак, которые мы идентифицировали и о чем мы проинформировали компании, которые они пытались взломать. Но мы медленно идентифицировали новые информационные операции", — сказал Цукерберг.

    Он сообщил, что в России изучают Facebook, и компании необходимо "инвестировать (в безопасности), чтобы становиться лучше". "Это гонка вооружений", — отметил он.

    По его словам, к концу года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников в отделе по обеспечению безопасности.

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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