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    Извинения и сожаления. Цукерберг дал показания в конгрессе США

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    В ходе слушаний Цукерберг подтвердил, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей, поскольку главная цель компании - соединять людей по всему миру и быть доступной.
    Выступление Марка Цукерберга в комитете сената США
    Скриншот Голос Америки

    Татьяна Калмыкова — Вашингтон, для РИА Новости Украина

    Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг во вторник впервые выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США, это произошло на фоне растущей обеспокоенности вокруг деятельности компании, которая обладает огромным массивом данных на 2 миллиарда пользователей.

    Выступление Марка Цукерберга в комитете сената США. Видео
    Канал на Youtube RT на русском
    Выступление Цукерберга в сенате США. Полная версия

    Выступал Цукерберг сразу перед двумя комитетами сената — юридическим и торговым. Из-за большого числа американских законодателей, желавших задать вопрос, пришлось выставить даже второй ряд столов, чтобы всем хватило места. Слушания длились более пяти часов, однако присутствовавшие в зале американские граждане были уверены, что они должны длиться минимум две недели, чтобы все участники могли получить ответы на беспокоящие их вопросы, пишут РИА Новости.

    Слушания с Цукербергом состоялись на фоне и по большей части в результате последнего крупного скандала — стало известно о том, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы британской компании Cambridge Analytica.

    Традиционно любые открытые слушания в конгрессе США доступны для всех желающих. На слушаниях с Цукербергом таких желающих оказалось более сотни. Огромная очередь выстроилась к комнате слушаний еще за час до их начала.

    Молодой человек с красным плакатом "Delete Facebook" ("Удалите Facebook") медленно прогуливался рядом с длинной очередью, которая состояла как из молодых людей, которые что-то со смехом активно обсуждали, так и из тех, кто родился задолго до основания социальной сети в 2004 году.

    Так, пришедшие на слушания девушки в беседе с корреспондентом агентства отметили, что решили посетить их, "потому что это супер круто". "Я пользуюсь Facebook, и мне интересно, что он (Цукерберг — ред.) скажет", — с улыбкой сказала одна из них.

    Но не все пришли сюда с таким же оптимизмом и желанием просто посмотреть на селебрити и сделать пару-тройку фотографий.

    REUTERS Fabrizio Bensch
    Логотип Facebook

    Крис Чейфи, седовласый американец со значком в виде американского флага на воротнике пиджака, поделился своими мыслями в отношении происходящего. Он рассказал, что больше всего его беспокоит тот факт, что американское правительство пытается вмешаться в деятельность соцсети.

    "Они (Facebook — ред.) говорят, что дали информацию отдельным людям. Окей, а каким правительствам они также дали эту информацию? Я больше обеспокоен тем, что с этим делают государства", — прокомментировал он ситуацию с Cambridge Analytica.

    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain
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    Чейфи выразил уверенность в том, что ведомства США, в частности, Агентство по нацразведке, в курсе подобного использования личных данных пользователей Facebook. Не обошел он вопрос и прошедших выборов.

    "Как бы голосовали американцы, если бы не Facebook?" — спросил он. И сам ответил, что размещенная на платформе компании информация и новости "подняли с диванов" многих американцев.

    Оказался в толпе пришедших на слушания и житель Сан-Франциско, где неподалеку находится штаб-квартира Facebook.

    "Я думаю, что люди доверяют приложениям, которыми они пользуются, не задумываясь о том, чем они делятся, и теперь это стало пробуждением для многих", — рассказал РИА Новости Дэниел из Калифорнии.

    Привычные джинсы и футболку Цукерберг сменил на костюм, белую рубашку и голубой галстук. Он начал свое выступление перед законодателями с извинений за скандал с британской Cambridge Analytica, взяв всю ответственность за произошедшее.

    Большинство вопросов касались безопасности данных пользователей, а также вменяемого России вмешательства в американские выборы при использовании площадки соцсети.

    В ходе слушаний Цукерберг также дал ответы на волнующие многих вопросы. Так, к примеру, он подтвердил, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей, поскольку главная цель компании — соединять людей по всему миру и быть доступной для каждого. На удивление многих он заверил, что компания не продает рекламодателям данные пользователей, а Facebook сам выходит на нужных людей при определенном запросе частных компаний.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Социальная сеть "Фейсбук"

    "Мы можем показывать рекламу нужным людям без того, чтобы делиться данными с рекламодателями", — пояснил Цукерберг.

    Он признал, что разговор о регулировании интернета крайне важен, и пообещал предоставить всю необходимую информацию и техническую поддержку конгрессу США по внедрению новых правил регулирования интернета.

    В целом на все вопросы о том, как пользователи соцсети могут обезопасить свои данные, Цукерберг ответил просто — "у вас есть все инструменты для этого". Глава компании пообещал, что при удалении аккаунта все данные на этого пользователя также будут удалены из архива.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
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    Что же касается ситуации вокруг Cambridge Analytica, Цукерберг полагает, что этот вопрос закрыт. "Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь", — рассказал он, отметив, что будет проведен полный аудит этой компании.

    "И если мы выясним, что кто-то неподходящим образом использовал данные (пользователей), то мы заблокируем их на Facebook и проинформируем всех, кого это коснулось", — заверил Цукерберг.

    Неожиданное признание Цукерберг сделал, говоря о его "самом большом сожалении" при управлении компании Facebook. Это стала вовсе не утечка данных пользователей, а "медленное реагирование" на деятельность России на площадке соцсети. Он даже назвал произошедшее "гонкой вооружений" с Россией в интернет-пространстве.

    "Это гонка вооружений. Пока в России есть люди, которые пытаются вмешаться в чужие выборы, эта гонка будет продолжаться", — сказал Цукерберг.

    По его словам, к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников в отделе по обеспечению безопасности.

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    Помимо всего прочего, Цукерберг подтвердил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы президента США, которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Однако, сделав такое заявление, он поспешил добавить, что не будет раскрывать детали, поскольку данная информация является конфиденциальной.

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