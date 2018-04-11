Выступление Цукерберга в сенате США. Полная версия

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник, 10 апреля, в сенате США, заявил, что до конца года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей.

Так Цукерберг ответил на вопрос одного из сенаторов, который пожаловался, что в соцсети появился фейковый аккаунт с украденными у него фотографиями и лишь после заявления в Facebook этот аккаунт был удален. Цукерберг отметил, что пока соцсеть не имеет возможности отслеживать все фейковые страницы, поэтому обращается к пользователям с просьбой делать соответствующие заявления для их блокировки. Но с течением времени этого не потребуется, и сеть будет самостоятельно удалять эти страницы, используя новые технологии.

"Я думаю, что вопрос регулирования контента — это область, где мы должны внедрить новые решения… В конце этого года у нас будет больше на 20 тысяч человек, которые будут заниматься проверкой безопасности контента. Со временем мы перейдем на методы, которые будут более продвинуты. Пока мы концентрируемся на борьбе с экстремизмом, например, нами было устранено более 99% контента, связанного с ИГ. Это произошло прежде, чем нам о нем сообщали пользователи. Через 5-10 лет мы сможем применять подобные технологии более активно", — заявил Цукерберг.

В минувший понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.

Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

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Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN уже извинялся, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией. Цукерберг признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.