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    Исследователи Facebook признали, что соцсеть приносит вред

    (обновлено: )26210
    В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу о негативном влиянии пассивного потребления информации.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Просматривание новостей в социальной сети Facebook может причинить человеку вред, сообщается в блоге компании со ссылкой на соответствющие исследования. 

    В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу, что пассивное пролистывание новостной ленты может быть неблагоприятным для психического здоровья людей.

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    "В общем, когда люди проводят много времени за пассивным поглощением информации… они впоследствии чувствуют себя хуже", — говорится в статье.

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    В качестве примера приводится эксперимент, который проводился среди студентов Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других – размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

    Также сообщается о том, что у людей, которые "переходили по ссылкам в четыре раза больше, чем среднестатистический пользователь, или лайкали посты в два раза больше среднего", душевное состояние было хуже.

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    Исследователи Facebook выдвинули предположение, что "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям".

    Тем не менее, компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени, например, общаться со старыми друзьями, болтать в небольших группах или обмениваться контентом напрямую с друзьями – по мнению исследователей, это может сделать пользователей счастливее.

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