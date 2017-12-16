О чем пишут в мире: новые налоги в США, вред Facebook и загадочная смерть миллиардера

РИА Новости Украина

В США новые налоговые реформы



Мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Financial Times, Huffington Post, Wall Street Journal) пишут о том, что члены Республиканской партии США обнародовали окончательный текст проекта налоговой реформы. На следующей неделе республиканцы надеются принять закон и отправить его на подпись президенту страны Дональду Трампу. Законопроект предусматривает снижение ставки налога на прибыль предприятий с 35% до 21%, отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Согласно законопроекту, стандартный вычет для частных лиц практически удваивается. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц будет снижена с 39,6% до 37%. Налоговый вычет, выплачиваемый за ребенка, будет равен 2000 долларов.

Американские СМИ отмечают, что законопроект может получить "зеленый свет" благодаря тому, что его поддержали двое сенаторов-республиканцев — Марк Рубио и Боб Коркер. Ранее сенатор от штата Флорида Рубио сообщал, что не будет голосовать за проект реформы, пока в нем не будут увеличены налоговые вычеты на детей.

Facebook приносит вред

Многие крупнейшие международные СМИ (Guardian, Daily Mail, New York Times, New York Post, Wall Street Journal и другие) не смогли не обратить внимание на заявление Facebook о том, что просматривание новостей в соцсети может причинить человеку вред.

В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу, что пассивное пролистывание новостной ленты может быть неблагоприятным для психического здоровья людей. В качестве примера приводится эксперимент, который проводился среди студентов Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Исследователи Facebook выдвинули предположение, что "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям". Тем не менее, компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени, например, общаться со старыми друзьями, болтать в небольших группах или обмениваться контентом напрямую с друзьями — по мнению исследователей, это может сделать пользователей счастливее.

Различные СМИ интерпретировали статью исследователей Facebook по-разному.

"Facebook признает, что представляет угрозу для душевного здоровья, но призывает использовать сайт для помощи", — недоумевает Guardian. "Facebook думает, что соцсети наносят вред, если использовать их неправильно", — пишет New York Magazine. А Wall Street Journal пишет, что "Facebook признает, что некоторые действия с социальными сетями наносят вред".

Администрация Трампа против продажи самолетов в Иран

Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет о том, что администрация президента США Дональда Трампа "продвигает стратегию, которая может сорвать планы компаний Boeing и Airbus по продаже сотен лайнеров иранским авиакомпаниям".

По данным издания, администрация США обеспокоена тем, что иранские авиалинии могут использовать новые или старые гражданские самолеты для отправки оружия и военных в Сирию. Варианты, которые представят Трампу, включают в себя запрет на продажу и введение жестких условий, которые смогут помешать поставкам самолетов.

Как сообщает издание, поставки в Иран самолетов европейского авиастроительного концерна Airbus, базирующегося во Франции, могут быть остановлены США из-за большого количества комплектующих американского производства.

Подозрительная смерть канадского миллиардера

Мировые СМИ (Guardian, Toronto Star, Globe and Mail, Pais, Huffington Post, Wall Street Journal) пишут про загадочную кончину основателя фармацевтической компании Apotex, миллиардера Барри Шермана и его супруга Хани. Супруги Шерман были найдены мертвыми в их особняке в Торонто, в подвале. По данным представителя стражей порядка Дэвида Хопкинса, полиция рассматривает кончину как "подозрительную".

Компания Apotex заявила о "неожиданной" кончине одного из богатейших людей Канады. Причина смерти не называется. Почти все крупнейшие СМИ указывают но то, что смерть супругов Шерман считается полицией "подозрительной".

Читайте также: Констатируем крах режима Порошенко. Эксперты подвели итоги недели