наверх
16.12.201717:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп сравнил с мусором иммигрантов, прибывших в США по визовой лотерее

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (323)

    (обновлено: )33931
    Трамп напомнил о двух терактах в Нью-Йорке - оба террориста, по его словам, прибыли в США благодаря действующей иммиграционной политике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму "цепной миграции", другой - выиграл в визовую лотерею.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал людей, приезжающих в страну по программе иммиграционной визовой лотереи, "худшими из худших" представителями своих обществ и призвал отменить этот механизм. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Национальной академии ФБР в штате Вирджиния.

    На месте теракта в Нью-Йорке, 11 декабря 2017
    REUTERS Lucas Jackson
    Ответ за Иерусалим? Взрыв на Манхэттене: Нью-Йорк в шоке

    "Есть лотерея. Вы выбираете людей. Считаете ли вы, что страна дает нам лучших людей? Нет", — отметил Трамп, вызвав смех у аудитории.

    "Что это за система? Они приезжают благодаря лотерее. Они дают нам своих худших людей, они выбрасывают их, как мусор", — подчеркнул президент.

    По его словам, администрация призывает Конгресс положить конец "цепной миграции" (иммиграции в определенное место в целевой стране вслед за уже иммигрировавшими, в том числе по мотивам воссоединения семьи — Прим. ред.), а также прекратить практику визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции на основании заслуг.

    В связи с этим Трамп напомнил о двух терактах в Нью-Йорке — оба террориста, по его словам, прибыли в США благодаря действующей иммиграционной политике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму "цепной миграции", другой — выиграл в визовую лотерею.

    С аналогичным заявлением Трамп выступил 3 ноября, после теракта в Манхэттене в конце октября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Саакашвили
    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше?
    Оружие. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными